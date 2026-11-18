Espirea Double Play Candy Corn exibe transição de cores nas folhas durante as estações

A composição de um jardim ornamental depende da compreensão de que a imagem inicial é apenas o ponto de partida de um processo biológico. No caso da espirea da variedade 'Double Play Candy Corn', desenvolvida pelo selecionador Thomas Rennie, da Universidade do Estado da Carolina do Norte, a estética não é estática, mas sim resultado de um ciclo de pigmentação foliar que altera a massa e a cor do arbusto ao longo das estações.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осенний куст с цветами

A dinâmica da pigmentação e a forma

O valor ornamental desta cultivar reside na transição cromática de suas folhas. Na primavera, os novos brotos surgem com um tom vermelho intenso, criando um contraste imediato com o solo. Com o avanço do verão, a folhagem principal migra para tons de laranja e amarelo-ouro. Como novos crescimentos vermelhos continuam a surgir durante a estação quente, o arbusto apresenta simultaneamente três tonalidades, simulando a aparência dos doces americanos conhecidos como candy corn.

Entre o final de maio e junho, a estrutura é complementada por inflorescências rosa-púrpura. Esse contraste entre as flores e a folhagem amarela-alaranjada altera a percepção visual do volume da planta, consolidando-a como um ponto focal na composição do espaço.

Escala e aplicação espacial

Com dimensões adultas que variam entre 45 e 60 cm de altura e até 75 cm de largura, a 'Double Play Candy Corn' possui um crescimento compacto. Essa característica geométrica a torna adequada para funções específicas de delimitação e preenchimento, como a formação de bordaduras ao longo de caminhos, a ocupação do primeiro plano em canteiros multiníveis ou a inserção de acentos cromáticos em jardins de pequena escala onde a competição por espaço é intensa.

Condições de manutenção e sustentação do vigor

A manutenção da intensidade das cores está diretamente ligada à incidência de luz. A exposição solar plena é a condição necessária para a saturação dos pigmentos; em áreas de sombra densa, a coloração dourada tende a ser substituída pelo verde comum, alterando a função visual da planta no conjunto.

Quanto à rega, mudas jovens demandam irrigação regular conforme a secagem do solo. Embora as plantas adultas apresentem resistência à seca, o aporte hídrico em períodos de calor extremo é fundamental para manter o turgor das folhas e evitar a murcha precoce.

Em regiões de clima temperado, a variedade demonstra tolerância ao frio, porém apresenta limites de resistência. Em temperaturas que atingem ou superam os -25 °C, especialmente na ausência de cobertura nevada, a aplicação de cobertura morta (mulching) na zona radicular é a medida técnica indicada para proteger o sistema radicular contra o congelamento e garantir a reativação do crescimento na primavera seguinte.