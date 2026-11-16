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Biogumus e sideratos: práticas para restaurar fertilidade e estrutura do solo

Jardim

Com o tempo, mesmo solos inicialmente férteis, como o chernozem (tchernozem), perdem capacidade nutricional, o que impacta diretamente a quantidade e a qualidade da colheita. Esse desgaste gradual dos recursos do solo, aliado ao acúmulo de patógenos e sais, é um processo natural com o qual todo jardineiro lida. A restauração da fertilidade, entretanto, não depende necessariamente de produtos químicos caros; métodos agroecológicos comprovados podem devolver força ao terreno.

Плодородная почва
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плодородная почва

O papel real do biogumus

O biogumus, ou vermicomposto, é o produto da atividade de minhocas de compostagem que processam esterco e resíduos vegetais. Em termos de nutrientes, ele supera em desempenho o estrume comum ou o composto tradicional. Para preparar canteiros com a intenção de aumentar a produtividade, a recomendação prática é que esse material orgânico represente cerca de um terço do volume total da mistura de solo. Essa proporção oferece um estímulo significativo ao desenvolvimento da planta, embora a eficácia dependa da integração correta do material na estrutura do terreno.

Controle preventivo de doenças e pragas

Recuperar o solo envolve também a saúde da microflora. Para mitigar o risco de infecções fúngicas e bacterianas, a aplicação preventiva de "Fitosporin" é uma estratégia comum para preservar a integridade das plantas e evitar a deterioração dos frutos. No combate a insetos, a abordagem mais eficaz é a antecipação. Durante a estação, o uso preventivo do "Fitoverm" demonstra maior resultado do que tentativas de erradicação de populações já estabelecidas, pois eliminar parasitas disseminados é uma tarefa consideravelmente mais difícil do que evitar sua aparição.

Restauração estrutural com sideratos e cobertura

Para melhorar as propriedades físicas do solo, como a porosidade e a capacidade de infiltração de ar, cultivam-se plantas de cobertura (sideratos). Após a colheita principal, áreas livres podem ser semeadas com mostarda, facélia, trigo ou lupino. Essa prática traz benefícios concretos: as raízes dessas plantas quebram a crosta do solo compactado, acumulam nitrogênio disponível para o próximo ciclo de crescimento e inibem o crescimento de ervas daninhas.

Quando as plantas de cobertura alcançam de 20 a 30 centímetros de altura, devem ser cortadas e incorporadas ao solo com um cultivador. Logo após essa incorporação, adiciona-se outra fonte de matéria orgânica, como estrume, biogumus ou cinza de madeira. É fundamental não deixar a terra exposta após a colheita; o uso de mulch — feito de grama cortada, palha ou folhas secas — protege o solo contra a erosão, retém a umidade e cria um ambiente favorável para minhocas e microrganismos benéficos.

Suporte às plantas jovens e rotação

Na fase de crescimento ativo, quando o sistema radicular ainda não está plenamente estabelecido, as plantas exigem suporte nutricional externo. Neste período, é aceito o uso de complexos minerais com micronutrientes, como o "Cristalon". A adubação deve ser feita de 2 a 3 vezes, seja via solo ou via foliar, iniciando-se a partir da primeira rega. Já as plantas maduras devem ser adubadas somente após a formação completa de suas raízes.

Para manter colheitas consistentes ano após ano, a rotação de culturas é um princípio básico. Alterar a localização da mesma cultura a cada ciclo evita a depleção unilateral de nutrientes específicos e impede a acumulação no solo de infecções que são especializadas em atacar apenas essa espécie vegetal.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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