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Técnicas de poda em macieiras: como o momento da intervenção determina a saúde da frutificação

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Enzimações verticais densas no topo de macieiras e pereiras, frequentemente comparadas a vassouras, representam uma resposta estrutural específica da planta ao estresse. A remoção imediata e radical desses galhos, conhecida como wolfies ou brotos vigorosos, tende a gerar o efeito oposto ao desejado. Ao invés de ordenar a copa, a intervenção brusca estimula a emissão de novos brotos, resultando em uma vegetação ainda mais densa e desordenada nas temporadas subsequentes.

Садовод обрезает яблоню осенью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Садовод обрезает яблоню осенью

Mecanismo de resposta estrutural

Segundo informações da agência TSN, a formação dessas estruturas ocorre primariamente como mecanismo de defesa após a perda significativa de massa de madeira. Quando uma árvore perde uma parte considerável de seus ramos em um único período, ativa gemas dormentes para restaurar a biomassa perdida rapidamente. Essa mobilização de recursos direciona a energia da planta para a regeneração da estrutura em vez de sua destinação ao desenvolvimento de gemas floríferas. A consequência observável é a proliferação de brotos verticais robustos nos locais de corte.

A tentativa de eliminar todos os brotos verticais de uma só vez altera o equilíbrio fisiológico da planta de três maneiras verificáveis. Em primeiro lugar, a limpeza total funciona como um novo sinal de estresse, provocando uma resposta de crescimento ainda mais vigorosa no ciclo seguinte. Em segundo lugar, os nutrientes disponíveis são canalizados para a manutenção da estrutura lenhosa em vez da frutificação, resultando no esgotamento das reservas da planta. Por fim, cria-se uma desproporção crítica entre o sistema radicular, que permanece desenvolvido para suportar uma copa maior, e a parte aérea reduzida, comprometendo a estabilidade hídrica e nutricional.

Estratégia de formação gradual

O objetivo da intervenção não é apenas remover o excesso, mas redirecionar o fluxo de crescimento para o exterior da copa, estendendo o processo ao longo de vários anos. A gestão dos brotos verticais segue critérios de seleção baseados na orientação espacial do crescimento.

Os ramos que crescem para dentro da copa ou se cruzam com outros devem ser removidos prioritariamente. Aqueles orientados lateralmente devem ser mantidos, pois facilitam a expansão natural da copa e melhoram a penetração de luz. Para reduzir a altura da árvore, o corte deve ser realizado em um ramo lateral bem posicionado, em vez de remover o ramo central principal, minimizando assim o trauma estrutural. Alternativamente, brotos verticais fortes podem ser redirecionados para uma posição horizontal por meio de amarração, o que altera a dinâmica hormonal local e favorece a transição de crescimento vegetativo para produtivo ao longo do tempo.

Temporalidade das intervenções

O momento da poda determina a capacidade da planta de cicatrizar as feridas e responder à manipulação. O final do inverno e o início da primavera oferecem as condições ideais para a poda de formação principal, pois a estrutura da copa é visível e o risco de infecção é mínimo antes da brotação. Durante o verão, a remoção de brotos jovens, ainda não lenhosos, permite controlar a densidade da copa sem criar feridas grandes que exigiriam longos períodos de cicatrização. A poda profunda deve ser evitada no outono, uma vez que a planta não terá tempo suficiente para reparar os tecidos danificados antes das geadas, o que aumenta o risco de danos ao congelamento dos tecidos vivos expostos.

A formação gradual da copa em macieiras e pereiras substitui a luta anual contra o crescimento caótico por um processo de construção estrutural contínua. Essa abordagem preserva a saúde da planta e estabiliza a qualidade da produção, eliminando a necessidade de correções drásticas que apenas renovam o ciclo de estresse.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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