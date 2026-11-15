Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido

A decisão crítica na manutenção do cebolão não ocorre durante o crescimento, mas logo após a colheita, quando a integridade física da planta determina se o produto resistirá ao inverno ou apodrecerá em semanas. O principal fator de perda é a umidade residual: se o colo da cebola — a parte que liga o bulbo às raízes — permanecer úmido no momento do armazenamento, processos patogênicos se instalam rapidamente no interior do tecido vegetal. Por isso, a remoção direta da horta para o depósito é uma prática que garante a deterioração do lote.

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Secagem como pré-requisito físico

O primeiro estágio de controle é a desidratação controlada. Esse processo exige um período médio de duas a três semanas em um ambiente seco e com ventilação ativa. A temperatura ideal para essa fase situa-se entre +25 °C e +30 °C. O critério de conclusão é objetivo: a casca externa deve estar firme e seca, e o colo da cebola deve apresentar consistência fina e totalmente dessecada. Qualquer sinal de flexibilidade ou umidade nessa região indica que o período de cura foi insuficiente.

Seleção e segregação de risco

Após a secagem, a triagem manual impede a propagação de falhas individuais para o conjunto. Uma única cebola com início de podridão pode contaminar vizinhas pela troca de umidade e esporos em espaços confinados. Os parâmetros para retenção no estoque são: dureza ao toque, casca uniforme e seca, e colo fino. Cebolas com colo espesso, casca danificada ou sinais de amolecimento não devem ser misturadas ao lote de longa duração; devem ser consumidas imediatamente. Separar também por tamanho facilita a monitoração, já que bulbos de diferentes dimensões podem ter ritmos de respiração e perda de peso distintos.

Escolha do regime térmico

A manutenção de longa duração exige a escolha entre dois regimes estáveis, evitando-se flutuações que geram condensação. O método frio opera entre 0 °C e +3 °C, com umidade relativa do ar entre 75% e 85%. O método quente opera entre +18 °C e +22 °C, com umidade entre 60% e 70%. A estabilidade é mais crítica do que o valor absoluto da temperatura: variações bruscas criam pontos de orvalho na superfície dos bulbos, reativando a umidade que a secagem eliminou.

Contêineres e inspeção periódica

A escolha do recipiente deve priorizar a circulação de ar. Telas, caixas de madeira com frestas ou meias de náilon permitem a ventilação necessária. Sacos plásticos herméticos são contraindicados, pois retêm a umidade exsudada e aceleram a decomposição. Se o armazenamento for feito em pilha, a altura deve ser limitada para que as camadas inferiores tenham acesso ao ar. Mesmo com condições ideais, é necessário inspecionar o estoque a cada três ou quatro semanas. A remoção imediata de bulbos amolecidos ou que estejam brotando preserva a saúde do restante do lote, mantendo a disponibilidade do produto até o fim da primavera.