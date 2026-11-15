Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção

Como realizar a secagem e a triagem de cebolas para evitar a perda total do estoque colhido

Jardim

A decisão crítica na manutenção do cebolão não ocorre durante o crescimento, mas logo após a colheita, quando a integridade física da planta determina se o produto resistirá ao inverno ou apodrecerá em semanas. O principal fator de perda é a umidade residual: se o colo da cebola — a parte que liga o bulbo às raízes — permanecer úmido no momento do armazenamento, processos patogênicos se instalam rapidamente no interior do tecido vegetal. Por isso, a remoção direta da horta para o depósito é uma prática que garante a deterioração do lote.

Лук, подвешенный в чулках
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лук, подвешенный в чулках

Secagem como pré-requisito físico

O primeiro estágio de controle é a desidratação controlada. Esse processo exige um período médio de duas a três semanas em um ambiente seco e com ventilação ativa. A temperatura ideal para essa fase situa-se entre +25 °C e +30 °C. O critério de conclusão é objetivo: a casca externa deve estar firme e seca, e o colo da cebola deve apresentar consistência fina e totalmente dessecada. Qualquer sinal de flexibilidade ou umidade nessa região indica que o período de cura foi insuficiente.

Seleção e segregação de risco

Após a secagem, a triagem manual impede a propagação de falhas individuais para o conjunto. Uma única cebola com início de podridão pode contaminar vizinhas pela troca de umidade e esporos em espaços confinados. Os parâmetros para retenção no estoque são: dureza ao toque, casca uniforme e seca, e colo fino. Cebolas com colo espesso, casca danificada ou sinais de amolecimento não devem ser misturadas ao lote de longa duração; devem ser consumidas imediatamente. Separar também por tamanho facilita a monitoração, já que bulbos de diferentes dimensões podem ter ritmos de respiração e perda de peso distintos.

Escolha do regime térmico

A manutenção de longa duração exige a escolha entre dois regimes estáveis, evitando-se flutuações que geram condensação. O método frio opera entre 0 °C e +3 °C, com umidade relativa do ar entre 75% e 85%. O método quente opera entre +18 °C e +22 °C, com umidade entre 60% e 70%. A estabilidade é mais crítica do que o valor absoluto da temperatura: variações bruscas criam pontos de orvalho na superfície dos bulbos, reativando a umidade que a secagem eliminou.

Contêineres e inspeção periódica

A escolha do recipiente deve priorizar a circulação de ar. Telas, caixas de madeira com frestas ou meias de náilon permitem a ventilação necessária. Sacos plásticos herméticos são contraindicados, pois retêm a umidade exsudada e aceleram a decomposição. Se o armazenamento for feito em pilha, a altura deve ser limitada para que as camadas inferiores tenham acesso ao ar. Mesmo com condições ideais, é necessário inspecionar o estoque a cada três ou quatro semanas. A remoção imediata de bulbos amolecidos ou que estejam brotando preserva a saúde do restante do lote, mantendo a disponibilidade do produto até o fim da primavera.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Animais
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Plataforma Casa Para Viver mobiliza 32 localidades contra crise da habitação
Portugal
Plataforma Casa Para Viver mobiliza 32 localidades contra crise da habitação
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
Plantas ideais para bordaduras de jardins: seleção de espécies resistentes para solos ensolarados
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.