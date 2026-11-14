Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Smokoteira: estrutura de pelos cria nuvem ornamental em junho

Jardim

A smokoteira (Schwingera rubra, ou "árvore da fumaça") destaca-se no paisagismo brasileiro não pelas pétalas, mas pela estrutura das suas inflorescências. O efeito visual característico, uma nuvem rosada ou esbranquiçada, origina-se de finos pelos presentes nas pedicelas das flores. Essa formação cria panículas aéreas que envolvem a copa entre junho e julho, mantendo a textura ornamental mesmo após a frutificação. A valorização do gênero estende-se à folhagem, que altera sua coloração ao longo das estações: durante o verão, as folhas podem apresentar tonalidades que vão do verde-vivo ao dourado ou ao roxo-avermelhado intenso; no outono, a copa assume tons alaranjados e vermelhos profundos, prolongando o impacto visual até o final do ciclo.

Цветущая скумпия
Photo: Pravda.ru by Максим Ковалев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущая скумпия

Estrutura e posicionamento

O desenvolvimento saudável e a expressão ornamental dependem diretamente das condições ambientais e do espaço físico reservado à planta. O posicionamento deve priorizar áreas abertas e ensolaradas, condição necessária para a saturação das cores nas variedades roxas e para a formação robusta das inflorescências. O substrato precisa ser frouxo e com drenagem eficiente; o acúmulo de água é um fator de estresse radicular que compromete a saúde da planta. Após o estabelecimento, a espécie demonstra alta tolerância à seca, conservando o turgor celular mesmo em períodos de calor intenso, o que reduz a necessidade de irrigação frequente. Contudo, o crescimento vertical e horizontal pode alcançar de 3 a 5 metros, exigindo uma reserva de espaço que evite a competição por luz e nutrientes com vizinhanças próximas, permitindo a formação de uma copa aberta e completa.

Gestão da copa e resistência

A intervenção na estrutura da planta deve ser moderada para preservar o equilíbrio entre vegetação e floração. O manejo recomendado consiste na remoção apenas de ramos secos ou danificados durante o período de crescimento ativo. A prática de podas radicais, embora promova o crescimento de folhas maiores, tende a reduzir o número de inflorescências, atenuando o efeito ornamental principal. Em regiões com invernos rigorosos, as mudas jovens necessitam de proteção contra geadas nos primeiros anos de vida. A seleção de cultivares adaptadas às condições climáticas locais é determinante para a estabilidade da espécie ao longo dos anos. A implantação da smokoteira em gramados ou áreas de convívio cria um ponto focal que se mantém ativo desde o início do verão até o auge do outono.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Animais
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Casa, Reforma e Imóveis
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
últimos materiais
Fósseis vivos: organismos com centenas de milhões de anos que preservam traços morfológicos antigos
Bolinhos de fígado de galinha com sêmola e farinha de trigo para textura de patê
Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física
Condições idênticas a luas de Júpiter: vida na fossa das Marianas aponta para oceanos alienígenas
Porque é que os EUA fecharam o seu espaço aéreo esta noite?
SUS integrará medicinas indígenas por meio do programa Pronami
Planeta gigante some da vista da Terra e volta só em décadas
Salada de repolho fermentado com uvas para acompanhar carnes gordurosas
Suéter vermelho: a nova base neutra do guarda-roupa em 2026/27
Por que o tomate moderno perdeu o sabor e como um gene equatoriano pode recuperá-lo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.