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Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre

Jardim

Confusão botânica persiste entre quem cultiva o arbusto conhecido popularmente como jasmim. A nomenclatura, porém, é distinta: o verdadeiro jasmim exige climas subtropicais e raramente sobrevive ao inverno rústico do centro-sul do país em solo exposto. O que ocupa os canteiros brasileiros é o Deutzia ou, mais comumente chamado na tradição pomológica, Chubushnik (em português: Bouvardia ou simplesmente Camélia-do-Recife, embora a referência russa indique o gênero Philadelphus - frequentemente chamado de 'Jasmim-do-Recife' ou 'Bouvardia' no Brasil, sendo o Philadelphus a espécie correta para o contexto de resiliência). Trata-se de um arbusto perene, resiliente, cuja estrutura final depende diretamente das escolhas feitas hoje sobre sua forma e vigor.

Чубушник, в России этот кустарник часто неправильно называют жасмином
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Чубушник, в России этот кустарник часто неправильно называют жасмином

A seleção de variedades atuais expandiu o leque de possibilidades estruturais. O Philadelphus coronarius, que atinge até 3 metros, apresenta uma arquitetura densa que responde bem à poda de modelagem, tornando-o funcional para cercas vivas ou divisórias de privacidade. Já os híbridos derivados do P. lemoinei diferem pela intensidade olfativa; sua estrutura ramosa, quando plantada isoladamente, cria um ponto focal onde o aroma se torna a característica dominantes, irradiando dezenas de metros. Para espaços restritos, o P. microphyllus, limitado a 1,5 metro, oferece uma silhueta mais fina e aromas distintos, como notas de morango, adequados para bordas de caminhos.

As novidades genéticas trazem texturas e formas que alteram a leitura visual do jardim. Variedades de flores duplas imitam a morfologia de rosas ou peônias, mantendo as flores em melhor estado por mais tempo após o corte. Existem também cultivares com folhas variegadas, onde listras ou manchas mantêm a decoração do canteiro mesmo após o fim da floração, e formas anãs, com 50 cm a 1 metro, que funcionam como elementos estruturais em rocha ou vasos, exigindo menos espaço vertical.

A viabilidade do plantio depende da luz e da drenagem. Em sombras profundas, os galhos esticam-se e a produção floral cai drasticamente. O ideal é uma posição protegida do vento, com sol matinal. A preparação do solo deve garantir a fuga da água: uma vala de 50x50x50 cm com 15-20 cm de drenagem de pedra ou tijolo no fundo previne o apodrecimento das raízes. A mistura de terra de folha, areia e composto (3:2:1) é a base; se o pH for ácido, 200-300 g de cinza de madeira ou farinha de dolomita ajustam a química do solo. O colo da planta não deve ser coberto por mais de 2-3 cm de terra, sob risco de necrose. Uma camada de 10-15 cm de casca ou composto sobre a raiz estabiliza a temperatura e a umidade.

Variedades de baixa tolerância ao frio, como as flores duplas ou importadas, ganham vantagem competitiva se plantadas na primavera. Isso permite que o sistema radicular se estabeleça antes das primeiras geadas, criando uma base estrutural mais forte para os invernos futuros.

A manutenção da floração 'nuvem branca' exige uma intervenção sazonal precisa. Na primavera, a aplicação de nitrogênio (ureia ou esterco) estimula o crescimento dos novos caules. Antes da floração, fertilizantes NPK ou cinzas aumentam o número e o tamanho dos botões. Imediatamente após a floração, fósforo e potássio (superfosfato) direcionam os recursos da planta para a diferenciação das gemas florais do ano seguinte — um efeito que só será visível na próxima estação. Durante a seca, 20-30 litros de água por rega, feita uma ou duas vezes por semana, mantêm o turgor das folhas e a saúde das raízes.

Estrutura e Renovação

A arquitetura da flor ocorre nos galhos do ano anterior. Essa biologia determina o momento da poda: imediatamente após a floração, entre junho e julho. Para plantas jovens, o corte de um terço do comprimento dos ramos estimula a ramificação e compacta a copa. Em exemplares com mais de 7 anos, a renovação exige a remoção anual de 2 a 3 troncos centrais mais velhos, cortados na base. Essa ação irreversível abre espaço para novas safras de galhos floríferos, prevenindo o envelhecimento da estrutura.

Proteção e Estação Fria

A sanidade depende da ventilação interna da copa e da evitação de respingos de água nas folhas, fatores que favorecem ácaros e míldio. Se aparecerem manchas brancas, fungicidas como Topaz são a resposta; em caso de pulgão, inseticidas como Fitoverm atuam. Para o inverno, se o outono for seco, uma rega profunda de até 40 litros em outubro ajuda o solo a congelar mais lentamente, protegendo as raízes. Remover folhas velhas e renovar a camada de 15 cm de cobertura protege a base. Nos primeiros dois ou três anos, mudas e variedades delicadas devem ser cobertas com material não tecido, e ramos largos amarrados para evitar quebra sob o peso da neve. Essas medidas garantem que a estrutura física da planta sobreviva para produzir novamente na estação seguinte.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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