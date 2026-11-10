Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax
ENH e Sasol em Maputo planeiam sistema para levar gás do Rovuma ao Centro e Sul
Empresas russas migram infraestrutura de dados para o Cazaquistão para criar redundância
Merluza ao molho verde: técnica de cozimento suave inspirada no País Basco
Carne assada com tomates: cobertura de smetana e queijo protege a suculência
Câmara dos Deputados do Brasil retoma projeto para limitar poder das big techs

Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo

Jardim

Apresentado pelo melhorista holandês B. Ruijs em 1937, o Phlox paniculata "Starfire” (Flox de espiga) permanece como uma referência de estabilidade e cor viva no paisagismo. Quase nove décadas após sua criação, o cultivar continua relevante não apenas pela intensidade da flor, mas pela consistência estrutural do arbusto sob condições variadas de manejo.

Флокс
Photo: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Флокс

O nome, que significa "fogo estelar”, descreve o aspecto visual durante a floração: pétalas de tom vermelho-magenta com textura aveludada que mantêm a saturação até o final da estação, sem sinais de desbotamento solar. As hastes jovens e a folhagem apresentam um reflexo bronzeado-ameixado, criando um fundo escuro que realça o contraste com as inflorescências. Essa combinação de atributos estéticos é sustentada por uma arquitetura de planta robusta: os caules, com altura entre 70 e 90 centímetros, mantêm-se eretos e resistentes ao acamamento, preservando a forma do canteiro mesmo após chuva ou vento forte.

Ciclo fenológico e manutenção

A janela de floração se estende de julho a setembro. O período decorativo pode ser estendido mediante a remoção periódica das inflorescências gastas, prática que direciona a energia da planta para novas emendas florais. O manejo deve considerar a resistência ao frio, uma vez que o cultivar suporta temperaturas de até -34 °C, característica que o torna adequado para regiões com invernos rigorosos, como a zona central da Rússia, e por extensão para climas temperados com oscilações térmicas significativas.

A escolha do local de plantio define o desempenho a longo prazo. O flox prefere substratos férteis, com umidade moderada e boa drenagem. A exposição solar direta favorece o desenvolvimento; em meia-sombra, a produção floral tende a ser menos densa. O excesso de água nas raízes é o principal fator de estresse hídrico: a retenção prolongada de umidade no solo compromete a saúde da planta, exigindo atenção à drenagem para evitar a asfixia radicular.

Sanidade e estrutura do canteiro

Assim como a maioria dos flocks, o "Starfire” é suscetível ao oídio. A prevenção depende da gestão do microclima entre as plantas. Plantios densos reduzem a circulação de ar, criando o ambiente úmido e abafado propício para a proliferação de fungos. Manter espaçamento adequado entre os exemplares garante ventilação constante, protegendo a integridade das folhas e a estética geral do canteiro contra lesões fúngicas.

Na composição de bordaduras e mixborders, a planta integra-se harmoniosamente com espécies de tons complementares, como astilhas azuladas ou gramíneas ornamentais. A seleção de um cultivar clássico, com desempenho comprovado pelo tempo e baixo exigência de manutenção complexa, oferece ao jardineiro uma solução estável para garantir resultado visual de alta qualidade ao longo das estações.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Receitas e Culinária
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova Ghalibaf exige cumprimento de sete condições dos EUA para retomar negociações Evgenia Rumyantseva Encontro entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi não altera posições sobre segurança europeia Olesya Kireeva
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
últimos materiais
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
A armadilha da própria biologia: por que a lebre acaba facilitando o abate de predadores
Phlox Starfire: 90 anos de estabilidade e cor magenta intensa no paisagismo
Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax
ENH e Sasol em Maputo planeiam sistema para levar gás do Rovuma ao Centro e Sul
Empresas russas migram infraestrutura de dados para o Cazaquistão para criar redundância
Merluza ao molho verde: técnica de cozimento suave inspirada no País Basco
Carne assada com tomates: cobertura de smetana e queijo protege a suculência
Câmara dos Deputados do Brasil retoma projeto para limitar poder das big techs
Estação de sangue em Kaliningrado garante suprimento autônomo e identifica gene inédito
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.