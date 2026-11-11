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Aubrieta exige solo bem drenado e exposição a luz abundante

Jardim

Aubrieta, conhecida também como obreita, apresenta folhas perenes que permanecem na planta durante o inverno, sintetizando nutrientes mesmo sob a neve até o início das geadas severas. Essa característica permite que a floração ocorra em estágio avançado da estação. A espécie é altamente sensível ao excesso de umidade e a solos argilosos pesados, condições que levam ao apodrecimento das raízes. A escolha do local de plantio define a viabilidade estrutural do arbusto: áreas abertas e bem iluminadas favorecem a densidade floral, enquanto a sombra provoca o alongamento dos caules e a perda de compactação. Para garantir a sobrevivência, o solo deve ser neutro ou levemente alcalino, enriquecido com areia de rio, pedrisco fino e farinha de dolomita.

Обриета в саду
Photo: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обриета в саду

A drenagem é o fator crítico de manutenção. Em paredes de suporte ou encostas, cada cova de plantio exige uma camada de base de tijolos quebrados ou gravilha grossa. Essa estrutura direciona o escoamento rápido da água, impedindo o acúmulo na zona radicular. Em solo aberto, a distância entre as plantas deve ser de 15 a 20 centímetros. Esse espaçamento permite que os ramos se entrelacem formando um tapete contínuo, sem que haja competição excessiva ou estagnação do ar entre as hastes.

A intervenção de corte é necessária para manter a arquitetura do mato. Sem a poda, o centro do arbusto se torna ralo e exposto, perdendo a forma compacta. O método de corte radical, reduzindo a planta a 3 ou 4 centímetros do solo logo após o desbotar da floração primária, produz dois efeitos verificáveis. A remoção dos ramos antigos estimula a emissão de novas brotações densas. Além disso, ao suprimir a formação de sementes, a planta redireciona sua energia fisiológica para a produção de novas inflorescências, resultando em uma segunda onda de florescimento em agosto. A relação entre a estrutura do solo e o momento do corte determina a longevidade e a intensidade decorativa da aubrieta.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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