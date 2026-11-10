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Tomate com perna preta: afinamento do caule indica podridão do colo por fungos e umidade

Jardim

O sintoma é preciso: a base do caule, na região do colo da planta, torna-se estreita e escurece. Esse afinamento provoca a perda de sustentação, levando a muda ao tombamento e à dessecação rápida. Trata-se do quadro conhecido popularmente como "perna preta", uma podridão do colo causada por fungos e, em menor escala, por bactérias que atacam especialmente mudas de tomates, pimentões, berinjelas, pepinos e couves.

Рассада помидор
Photo: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада помидор

A manifestação do patógeno não ocorre ao acaso, mas sob condições ambientais específicas. O fator discriminante é a combinação de alta umidade com baixa circulação de ar. Quando as sementes são plantadas com espaçamento inferior a 1,5-2 cm, a densidade impede a ventilação entre os brotos, criando um microclima favorável ao fungo. Esse cenário é agravado por regas excessivas — onde o solo não chega a secar em um terço de seu volume entre as regas — e por oscilações térmicas ou correntes de ar frio, que reduzem a imunidade da planta.

Medidas de contenção e tratamento

A primeira ação diante do sintoma é a remoção imediata das plantas afetadas para interromper a propagação da infecção. A conduta subsequente depende da fase de desenvolvimento: se a muda já possui folhas verdadeiras, recomenda-se o repicagem para solo novo e desinfetado; se estiver apenas na fase de cotilédones, o tratamento ocorre sem a transposição de vaso.

O controle químico ou biológico exige cautela com a exposição solar: após a aplicação de qualquer produto, deve-se desligar a iluminação artificial ou sombrear as plantas para evitar queimaduras foliares.

Para a supressão da atividade fúngica sem danos ao tecido vegetal, utilizam-se biofungicidas:

  • Fitosporin: 10 g diluídos em 1 litro de água morna, com repouso de uma hora. Aplica-se via pulverização e rega radicular.
  • Trichodermin: 10 g por litro de água, também via pulverização e rega.

Dois dias após o tratamento, a aplicação de uma camada de areia calcinada ou cascas de ovos trituradas sobre a terra serve para drenar a umidade da camada superficial.

Em casos de infecção avançada, utiliza-se a calda bordalesa a 1%. O preparo requer o uso de luvas e máscara: dissolvem-se 100 g de sulfato de cobre em 1 litro de água quente e, separadamente, 100 g de cal em 1 litro de água fria. Cada solução é completada com água até atingir 5 litros. A solução de cal, após filtrada, recebe o sulfato de cobre em fio fino. É indispensável umedecer o solo com água pura antes da aplicação para proteger as raízes da ação química.

Protocolos de prevenção

A prevenção baseia-se na eliminação de esporos e no controle da umidade no colo da planta:

  • Preparação do substrato: Regar a terra com água fervente ou biofungicidas 24 horas antes do plantio para eliminar larvas e esporos.
  • Barreira física: Aplicar areia ou cascas de ovos imediatamente após a semeadura para isolar o colo da planta da umidade excessiva.
  • Antissepsia leve: Pulverizações mensais com infusão de casca de cebola (um punhado por litro, descansado por um dia) ou solução levemente rosada de permanganato de potássio para desinfetar hastes e superfície do solo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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