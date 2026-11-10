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Ervilha de aspargo: vagens de 3 cm definem colheita e sabor

Jardim

Para quem busca variar a horta além do trio tradicional de tomate, pepino e batata, o Tetragonolobus purpureus, conhecido como ervilha de aspargo ou quatorra, oferece uma alternativa dupla: floração decorativa e colheita com sabor que lembra aspargos e nozes. A decisão prática central não está na escolha da cultura, mas no momento exato da colheita: os vagens devem ser retirados com cerca de 3 cm de comprimento. Se essa fase é ultrapassada, as fibras endurecem e o produto perde a viabilidade para consumo fresco, independentemente da qualidade do plantio anterior.

Горох со стручками и цветком
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горох со стручками и цветком

Janela de colheita e consequência na planta

A janela de aproveitamento é estreita. Quando o vagên atinge os 3 cm, a textura é tenra e o sabor está no ponto. Após esse limite, a lignificação dos tecidos vegetais torna o alimento ríspido. A consequência agronômica direta é que a remoção prematura ou, pelo contrário, o excesso de tempo no pé altera o estímulo para novas frutificações. A colheita seletiva e regular, feita dentro dessa medida, é o que mantém a planta produzindo por toda a estação, já que a retenção prolongada de vagens maduros sinaliza ao sistema radicular que a fase de reprodução está completa, reduzindo a emissão de novos flores.

Condições de plantio e fase vegetativa

Antes da colheita, a cultura precisa atravessar uma fase vegetativa robusta. A semeadura ocorre em abertos ensolarados, com espaçamento de 10 cm entre plantas e 40 cm entre fileiras. No Sul do Brasil, o plantio pode ser feito a partir de meados de abril, enquanto em regiões de clima mais frio deve-se aguardar o aquecimento do solo. Uma etapa crítica para garantir a resposta da planta é o embebimento das sementes por 48 horas antes do plantio, o que sincroniza a germinação e acelera o desenvolvimento dos mudas. A adubação quinzenal e a irrigação regular durante a floração são os insumos que sustentam a qualidade do eventual vagem, pois a deficiênci hídrica nessa fase compromete diretamente o suco e o sabor final.

Uso integral e multiplicação

A cultura é notável pela ausência de resíduos: as partes diferentes servem para fins distintos. Os vagens jovens entram em saladas, são fritos com alho ou congelados; os grãos maduros podem ser moídos para farinha ou torrados para bebidas; os tubérculos raiz são preparados como batatas. Para garantir o material genético na próxima temporada, a decisão prática é deixar alguns vagens no pé até o completo amadurecimento dos grãos, o que elimina a necessidade de compra de sementes novas e preserva a estabilidade varietal no local.

A Nutricionista Nelli Gulyaeva, candidata em Ciências Agrícolas, destaca o valor nutricional da espécie, rica em vitamina C, complexo B, potássio, ferro e fibras, fatores que suportam a imunidade, o sistema nervoso e a função cardiovascular, além de auxiliar na digestão e manter o baixo teor calórico do alimento.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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