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Cortiça com óleo de hortelã mantém barreira ativa contra roedores por até dois meses em porões

Jardim

A chegada do outono traz consigo um risco iminente para as despensas e porões: a invasão de roedores. Em poucas semanas, ratos e camundongos podem devastar estoques de batatas, cenouras e beterrabas. Se armadilhas demandam vigilância constante e venenos químicos representam um risco de contaminação dos alimentos por absorção na casca dos vegetais, a solução reside na criação de uma barreira olfativa baseada em cortiça natural.

Мышь с сыром
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мышь с сыром

A escolha do material e a resposta do ambiente

Para que a repelência funcione em ambientes úmidos, como porões, a escolha do suporte é decisiva. Tecidos ou algodão saturam-se rapidamente, apodrecem e tornam-se focos de mofo. A cortiça do sobreiro, por sua estrutura microporosa, atua como um dosador durável. Ela não apenas retém a substância ativa, mas a libera gradualmente no ar, mantendo a eficácia por até dois meses sem degradar.

Mecanismos de repelência

O método utiliza a hipersensibilidade olfativa dos roedores. A aplicação de óleo essencial de hortelã-pimenta ou alcatrão de bétula gera três reações imediatas no animal:

  • Desorientação: O mentol concentrado provoca irritação nas mucosas dos roedores.
  • Bloqueio alimentar: O odor forte mascara o cheiro dos tubérculos, impedindo que o animal localize a comida.
  • Sinal de perigo: A concentração de aromas é interpretada como um ambiente hostil, forçando a saída do animal do local.

Execução prática da barreira

A montagem dos elementos de proteção exige precisão para maximizar a absorção:

  1. Corte a rolha de cortiça ao meio, longitudinalmente, com uma faca afiada. Esse corte expõe os poros internos secos, aumentando a capacidade de absorção.
  2. Aplique de seis a oito gotas do concentrato puro (hortelã ou alcatrão) diretamente no corte.
  3. Posicione as rolhas nos pontos críticos: cantos do porão, ao longo dos rodapés e próximos aos dutos de ventilação. Para evitar manchas nas prateleiras, utilize tampas metálicas ou latas como base.

Técnica de fixação térmica para longa duração

Para estender a proteção por todo o período invernal, é possível aplicar a técnica de fixação térmica, comum em regiões vinícolas. O objetivo é expandir os microcapilares da cortiça para que o óleo penetre no núcleo do material, criando uma cápsula de liberação lenta.

O aquecimento pode ser feito de duas formas: no forno (4 minutos a 80°C) ou em uma panela seca por 15 segundos sobre superfície quente. O óleo essencial deve ser aplicado na extremidade da cortiça imediatamente após a retirada do calor. Ao esfriar, os poros contraem, aprisionando o líquido no interior. Esse processo garante que a barreira permaneça ativa em subsolos não aquecidos por mais de oito semanas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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