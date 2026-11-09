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A base engrossada revela o ponto onde a roseira perde a variedade e vira mato

Jardim

Em jardins brasileiros, é comum observar roseiras que, com o passar dos anos, perdem o porte característico da cultivar e passam a exibir folhagem densa e ramos esguios, sem a formação de botões ornamentais. Esse fenômeno, frequentemente atribuído à "reversão" à forma silvestre, reflete, na prática, o domínio da parte subterrânea sobre a copa superior. A compreensão da estrutura anatômica da planta é o primeiro passo para intervir antes que a perda da variedade seja irreversível.

Куст розы
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст розы

Estrutura da planta e dinâmica de crescimento

A maioria das roseiras cultivadas é composta por duas partes biologicamente distintas: o porta-enxertos e o enxerto. O porta-enxertos, geralmente derivado de espécies silvestres resistentes, forma o sistema radicular. O enxerto corresponde aos ramos da variedade selecionada. Quando a atividade vital do sistema radicular supera a capacidade de manutenção da copa, ou quando a porção aérea sofre estresse severo, a planta prioriza o crescimento de brotos que emergem diretamente da base, abaixo do ponto de união.

Esse processo não é uma mutação genética, mas uma resposta fisiológica de sobrevivência. Fatores como a exposição prolongada do ponto de enxertia a temperaturas extremas ou a falta de manutenção da base podem estimular a emissão de brotos silvestres. Esses novos ramos competem diretamente pelo fluxo de seiva e nutrientes, deslocando a energia que seria destinada à floração da variedade original.

Identificação da origem dos ramos

A distinção entre um ramo da cultivar e um broto do porta-enxertos exige a análise de características morfológicas específicas, pois a simples observação da flor não é suficiente quando a floração cessa.

A folha do enxerto, tipicamente, apresenta cinco folíolos, superfície com brilho acentuado e espessura maior. Já o broto silvestro possui geralmente sete folíolos, superfície opaca, menor dimensão e caule mais flexível. Além disso, a distribuição e o tamanho das espinhas variam: nas cultivares, as espinhas são maiores e mais espaçadas; nos brotos da base, são pequenas, numerosas e irregulares.

O critério definitivo, porém, é a posição de origem. Ao afastar a terra da base do caule, é possível localizar o ponto de enxertia, que se manifesta como um leve engrossamento ou nó no tronco. Qualquer ramo que nasci abaixo dessa linha é de origem silvestre e deve ser tratado como concorrente nutricional. Ramos que emergem acima dessa linha pertencem à cultivar desejada.

Intervenção e manutenção da estrutura

Remover apenas a parte aérea dos brotos silvestros é insuficiente, pois as gemas dormentes na raiz continuam ativas e geram novas emissões. A técnica correta exige a exposição da base, a identificação precisa da raiz do broto e a sua remoção completa, sem deixar toco residual. A presença de tocos favorece a proliferação de novos caules no mesmo ponto, intensificando a competição interna.

A ausência prolongada de botões em um custo que antes florescia é um indicador de que a estrutura está desequilibrada. Nesse cenário, a energia da planta é direcionada ao crescimento vegetativo desordenado dos ramos silvestres, que podem se estender em altura sem produzir frutos ou flores ornamentais. Se a variedade original (enxerto) morrer completamente e restar apenas o sistema de brotos silvestres, não há possibilidade de recuperação da cultivar, pois as gemas da variedade deixaram de existir. O procedimento nesse caso é a substituição total da planta.

O monitoramento regular da base do caule permite a detecção precoce da emissão de brotos indesejados, mantendo a estrutura produtiva da roseira ao longo das estações.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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