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Embrapa propõe diretrizes para proteger produção de hortaliças contra efeitos do El Niño

Jardim

A olericultura brasileira enfrenta um desafio estrutural: a maioria das hortaliças consumidas no país exige um equilíbrio térmico rigoroso (entre 18 ºC e 25 ºC) e estabilidade hídrica, condições que são sistematicamente rompidas por eventos extremos como o El Niño. Para evitar colapsos produtivos, pesquisadores da Embrapa Hortaliças propuseram novas diretrizes que movem a produção de uma lógica de reações pontuais para uma transição sistêmica de resiliência climática.

Засуха
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Засуха

O ponto central do estudo é que o El Niño não gera apenas "calor", mas desencadeia ciclos fisiológicos críticos. De um lado, a alta temperatura acelera a evaporação e a demanda hídrica, elevando o risco de salinização do solo e surtos de pragas. De outro, as chuvas volumosas provocam o encharcamento das raízes, abrindo caminho para doenças fúngicas e bacterianas.

A vulnerabilidade não é uniforme entre as culturas, e o mapeamento da Embrapa revela onde cada grupo falha:

  • Solanáceas (tomate, pimentão e batata): O calor extremo ataca diretamente a fase de florescimento e a frutificação.
  • Folhosas e brássicas (alface, couve, brócolis): A exposição direta da folhagem ao calor e à seca compromete a planta rapidamente.
  • Aliáceas (alho e cebola): Dependência crítica de irrigação regular e baixa tolerância a oscilações térmicas.
  • Raízes e tubérculos (cenoura, beterraba): Extremamente sensíveis a qualquer desequilíbrio hídrico (falta ou excesso), o que impede o crescimento do tubérculo.
  • Cucurbitáceas (melão, melancia, pepino): O calor excessivo prejudica desde a germinação até o desenvolvimento final dos frutos.

Para mitigar esses riscos, a Embrapa propõe seis eixos de adaptação: monitoramento constante do risco climático, flexibilização do calendário agrícola com uso de genética adaptada, gestão integrada de água e solo, controle microclimático (proteção contra extremos térmicos), manejo fitossanitário preventivo e a validação de tecnologias como o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH).

Segundo o pesquisador Marcos Brandão Braga, a adoção de sistemas conservacionistas é fundamental, pois eles funcionam como um "amortecedor", reduzindo a amplitude térmica do solo, diminuindo a evaporação e protegendo a terra contra a erosão causada por chuvas intensas.

A implementação dessas estratégias, no entanto, deve ser regionalizada. Enquanto no Norte e Nordeste a prioridade é a irrigação localizada e o combate à salinidade, no Sul o foco deve ser o controle de encharcamentos. Já no Centro-Oeste e Sudeste, a recomendação passa pelo uso de sensores de umidade, telas anti-insetos e cultivos protegidos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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