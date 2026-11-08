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Cogumelos no canteiro indicam solo vivo; risco real está na madeira das árvores

Jardim

Ao avistar corpos frutíferos no canteiro ou na grama, a reação imediata do jardineiro costuma ser o temor de uma infestação e a vontade de aplicar fungicidas. No entanto, a presença esporádica de cogumelos no solo é, em grande parte dos casos, um indicador positivo da vitalidade do meio, e não uma ameaça direta às raízes. Antes de qualquer intervenção química, é fundamental distinguir entre os organismos que compõem a rede de decomposição e os parasitas que atacam a estrutura lenhosa das plantas.

Грибы в саду
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибы в саду

O papel do micélio na estrutura do solo

A biologia dos fungos de solo impõe limitações rígidas ao seu estabelecimento. Eles não prosperam em substratos biologicamente inertes, esgotados ou saturados por compostos agressivos. A colonização bem-sucedida por micélio confirma que há atividade microbiana e condições de umidade e aeração adequadas. A utilidade prática dessa rede subterrânea ocorre em três frentes verificáveis:

Primeiramente, a decomposição da matéria orgânica. O micélio fragmenta resíduos como palha, serragem e folhas secas, convertendo essa biomassa em formas de nutrientes que as raízes das culturas conseguem absorver com menor esforço metabólico. Em seguida, há a mobilização química de elementos minerais. Durante o metabolismo, os fungos secretam ácidos orgânicos específicos que dissolvem fosfatos, potássio e outros micronutrientes retidos na matriz do solo, tornando-os disponíveis para a absorção radicular. Por fim, a estrutura física do terreno é alterada: as hifas finas criam microcanais que aumentam a maciez, melhoram a penetração do ar e favorecem a retenção de água, criando um ambiente mais resiliente para o desenvolvimento das raízes.

Distinção crítica: fungos saprófitas versus parasitas lenhosos

O risco real para o jardim não reside nos fungos que habitam a camada viva do solo, mas naqueles que colonizam o tecido vivo ou morto das árvores. A localização do corpo frutífero é o critério diagnóstico principal. Cogumelos surgindo em superfícies de galhos, troncos, tocos ou na base da raiz indicam a presença de patógenos como os fungos-de-ferro (Trametes) ou oshi (Pleurotus ostreatus), que são parasitas da madeira.

Diferente dos fungos de solo, que beneficiam a fertilidade, esses organismos parasitas destroem o xilema e o floema a partir do interior do tronco. Uma vez que o miolo está comprometido, a integridade estrutural da planta é perdida, o que pode levar ao tombamento em ventos fortes ou à quebra de ramos sob o peso da copa, representando um risco físico direto. Nesses casos, a presença do cogumelo é a fase reprodutiva de um processo de decomposição que já está em andamento no interior da madeira.

Intervenção técnica e limites do tratamento

Quando se identifica a infestação em árvores frutíferas ou ornamentais, a abordagem deve ser pragmática. O objetivo não é eliminar o fungo — uma vez estabelecido no tecido lenhoso, isso é biologicamente inviável -, mas sim retardar a progressão do dano e prevenir a dispersão de esporos para outras árvores saudáveis.

A ação começa com a remoção mecânica dos corpos frutíferos, realizada antes que as esporos sejam liberados na atmosfera. As feridas resultantes devem ser limpas, removendo-se a casca necrosada e o tecido afetado, e posteriormente seladas com pasta cicatrizante ou resina adequada para impedir a entrada de outros patógenos secundários. Em paralelo, recomenda-se a abertura da copa para aumentar a ventilação e reduzir a umidade local, fator que favorece a proliferação de fungos.

Aplicações biológicas na zona de gotejamento, utilizando produtos que contêm microrganismos antagonistas (como formulados à base de Bacillus ou Trichoderma, dependendo da disponibilidade local e registro para uso agrícola), podem ajudar a suprimir a atividade do parasita nas áreas de tecido vivo, mas não reverterão a destruição da madeira já ocorrida. Se o miolo estiver severamente comprometido, a única medida segura a longo prazo é a remoção da árvore e o replantio, pois nenhuma quantidade de nutrição de solo poderá corrigir a perda estrutural interna causada pelo parasita.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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