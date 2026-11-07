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Tagetes na borda da horta: competição e umidade reduzem produtividade das hortaliças

Jardim

Muitas horta de subsistência no Brasil mantêm tagetes ao longo das bordas das canteiras, sob a premissa de que a densidade vegetal repele pragas do solo. Essa estratégia, embora comum, ignora a dinâmica competitiva que surge quando a flora ornamental atinge seu ponto de maturação. A presença massiva de tagetes pode, paradoxalmente, reduzir a produtividade dos legumes próximos ao criar microclimas úmidos e sombras que favorecem a proliferação de patógenos.

цинерария приморская
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Concorrência e abrigo para pragas

O problema não reside na simples coexistência, mas na intensidade da competição por recursos. Quando os arbustos de tagetes se espalham e formam uma camada densa, eles competem diretamente com as culturas de hortaliças por luz solar, água e nutrientes. Esse estresse hídrico e nutricional pode retardar o desenvolvimento dos vegetais, especialmente durante as fases críticas de floração e frutificação. Além disso, a estrutura vegetativa fechada dessas plantas cria um ambiente sombreado e úmido que se torna um habitat ideal para lesmas e caramujos. Em períodos de estiagem, o mesmo microclima favorece a multiplicação de ácaros, que migram facilmente para culturas sensíveis como pimentões, berinjelas e pepinos.

É essencial distinguir a função biológica da tagetes. Embora suas raízes produzam substâncias que inibem certos nematoides do solo, esse benefício é local e limitado à zona radicular da própria planta. Ele não se estende como uma barreira protetora ampla para as culturas vizinhas. O efeito protetor é frequentemente superado pelos custos ecológicos e físicos da proximidade direta com plantas de folhas grandes e alto consumo de energia.

Reposicionamento estratégico

Eliminar a tagetes da propriedade não é a única opção, mas reposicioná-la é necessário para evitar a supressão competitiva. A planta exerce suas funções benéficas de forma mais eficaz quando isolada das culturas de alto valor comercial ou nutricional. Em canteiros decorativos distantes das hortas principais, ela cumpre seu papel estético sem interferir no ciclo de produção dos vegetais. Em áreas de pousio ou bordaduras amplas, pode ser utilizada como adubo verde, contribuindo para a estruturação do solo após a decomposição da biomassa. O material verde cortado também é um componente valioso para pilhas de compostagem, onde sua decomposição acelera o processo de maturação do adubo.

Alternativas para controle biológico

Se o objetivo primário é a atração de insetos polinizadores e predadores de pragas, existem opções com menor impacto competitivo. Coentro e funcho são eficazes para chamar vespidos e besouros, mas devem ser plantados com espaçamento adequado. Nastúrcia e calêndula oferecem benefícios semelhantes, mas com uma arquitetura vegetal menos agressiva e menor exigência de recursos no solo em comparação com as tagetes de grandes porte. Essas alternativas permitem a presença de biodiversidade funcional sem o risco de sombra densa ou competição hídrica intensa que afeta a fisiologia das hortaliças.

A gestão da horta requer observação contínua do estado das plantas. Se as hortaliças apresentarem sinais de estresse, como clorose, crescimento lento ou presença de lesmas nas bordas dos canteiros com tagetes, a intervenção deve ser imediata. Replantar as tagetes em local distante das culturas de consumo é a resposta prática para restaurar o equilíbrio. A decisão de manter ou mover a planta deve ser baseada no desempenho observado das culturas vizinhas, não em crenças genéricas sobre controle de pragas. Cada lote de plantas responde de maneira diferente às condições locais, e a produtividade é o indicador definitivo de que a associação é funcional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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