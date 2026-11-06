Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas

Uma única noite úmida é suficiente para que lesmas e caracóis devorem folhas de alface, morangos e mudas ornamentais. O desafio para o jardineiro não está apenas na velocidade dos danos, mas na distinção entre uma infestação comum e a presença de espécies resistentes, como a lesma espanhola, que demanda protocolos específicos de controle. A eficácia da resposta depende menos da frequência da aplicação do que da correta identificação do alvo e do uso adequado da formulação do produto.

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Identificação do agente e mecanismo de ação

A resistência de certos moluscos a métodos tradicionais de barreira física ou controle biológico básico sugere a necessidade de intervenção química dirigida. Praticantes relatam que, após anos de tentativas frustradas com abordagens genéricas, a população só foi reduzida após a aplicação rigorosa de moluscicidas à base de metaldeído, um ativo específico para este fim. O caso documentado pelo recurso Gazeta45. com ilustra essa virada: três tratamentos consecutivos, executados estritamente conforme as instruções do fabricante, resultaram na limpeza do canteiro, enquanto métodos anteriores haviam falhado repetidamente.

A distinção crucial para o jardineiro está na formulação. O metaldeído é comercializado principalmente em duas formas que não são intercambiáveis. As grânulos-iscas destinam-se a ser espalhados uniformemente nas rotas de deslocamento dos animais, exigindo cuidado para não depositá-los diretamente sobre partes comestíveis de legumes ou frutas. Já as formulações líquidas são desenhadas para pulverização nas áreas de abrigo. Tentar diluir grânulos secos para transformá-los em spray é uma prática perigosa e ineficaz, pois altera a concentração e a liberação do princípio ativo, comprometendo a segurança e a eficácia. O método de aplicação deve corresponder exatamente ao previsto pelo fabricante para cada tipo de embalagem.

Ciclo de vida e limitação da ação imediata

A persistência da infestação após um único tratamento não indica necessariamente a falha do produto, mas sim o comportamento biológico dos moluscos. De dia, eles permanecem ocultos sob placas de madeira, em grama alta ou em outros refúgios úmidos, emergindo apenas ao anoitecer para se alimentar. Parte da população pode não entrar em contato com a isca durante a primeira janela de exposição. Além disso, os ovos já depositados no solo continuaram a se desenvolver, eclodindo novos indivíduos que não foram expostos ao veneno.

Portanto, o controle efetivo não é um evento único, mas um processo sequencial. A abordagem recomendada envolve uma aplicação inicial, seguida de uma avaliação visual do número de sobreviventes e do estado das plantas após alguns dias. Uma segunda, e eventualmente uma terceira aplicação, deve ser realizada respeitando os intervalos de tempo e o número máximo de tratamentos anuais indicados na rótulo do produto. Ignorar essa sequência resulta em um controle parcial que permite a recolonização rápida do canteiro.

Vias de introdução e medidas preventivas

Antes de recorrer ao químico, é fundamental entender como a praga chegou ao local. Aleksandr Ignatov, doutor em ciências biológicas e consultor científico do Esquadrão de Fumigação Republicano, aponta que uma das principais rotas de entrada de espécies invasoras é o transporte acidental de ovos ou jovens junto com material de plantio comprado. A inspeção minuciosa de cada muda antes do transplante para o solo é uma etapa obrigatória para evitar a introdução de novas fontes de infestação.

Para reduzir a pressão da população sem depender exclusivamente de moluscicidas, Ilia Ribalchenko, ecólogo, recomenda ações físicas que eliminem os refúgios diurnos. A remoção regular de entulho de construção, placas de madeira velhas e a roçada da grama alta privam os animais dos locais úmidos onde permanecem protegidos. O uso de armadilhas mecânicas para coleta manual também auxilia no monitoramento da densidade da população. Como alternativa aos iscas à base de metaldeído, existem formulações com fosfato de ferro, consideradas de menor toxicidade para o ambiente, embora sua eficácia e velocidade de ação possam variar conforme as condições climáticas e a densidade da praga.

Segurança e regulamentação

A gestão de risco durante o manejo é tão crítica quanto a eficácia do produto. O metaldeído apresenta alto potencial de toxicidade para animais de estimação, especialmente cães, e para crianças. As grânulos devem ser aplicadas de forma a não ficarem acessíveis a pets durante o passeio. Antes de comprar qualquer produto de proteção de plantas, o jardineiro deve verificar o registro atualizado do produto no órgão regulador local, confirmar se a cultura alvo está listada nas indicações de uso e respeitar os intervalos de carência até a colheita. Após a aplicação, a lavagem rigorosa das mãos e o enxágue dos frutos com água corrente são medidas de higiene indispensáveis. A combinação da verificação do material de plantio, a eliminação dos refúgios e a aplicação disciplinada do moluscicida conforme as regras de segurança constitui a estratégia mais robusta para proteger a colheita ao longo da estação.