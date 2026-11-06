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Flores cobrem os galhos mas nada nasce: solo e vizinhos decidem o destino da safra

Jardim

A floração exuberante de cerejeiras, ameixeiras e或其他 frutíferas de caroço na primavera nem sempre se traduz em colheita. Quando as flores caem e os frutos não se formam, a causa raramente é a "degeneração da variedade", mas sim a interação entre a estrutura da planta, a química do solo e a biologia da polinização.

44-летний садовод на даче с маленькими яблоками
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
44-летний садовод на даче с маленькими яблоками

O impacto do pH e a absorção de nutrientes

A acidez do solo influencia a capacidade da planta de absorver elementos essenciais, mas raramente é a única causa da esterilidade. Para essas culturas, o equilíbrio ideal de pH situa-se entre 6 e 7 unidades. Em solos excessivamente ácidos, as raízes enfrentam dificuldades na assimilação de nutrientes, o que fragiliza a árvore e torna a recuperação pós-inverno mais lenta.

A correção do solo exige precisão para não comprometer a estrutura radicular. A coleta de amostras deve ocorrer a 15-20 cm de profundidade, em diversos pontos da projeção da copa. O uso de calcário ou farinha dolomítica é indicado apenas quando o pH é inferior a 6, sendo a aplicação preferencialmente outonal. A distribuição deve ser superficial, evitando a escavação profunda para não lesionar as raízes. É fundamental não misturar esses agentes corretivos com estercos ou fertilizantes nitrogenados amoniacais, sob risco de perda de nitrogênio.

Dinâmicas de polinização e dependência de pares

A ausência de frutos em árvores saudáveis e em solos corrigidos geralmente aponta para a falta de pólen compatível. A compatibilidade genética define se a árvore produzirá frutos sozinha ou se depende de um vizinho.

  • Cerejas: Variam entre autoférteis (como a variedade Lyubskaya), parcialmente autoférteis (Turgenevka) e autosteréis (Vladimirskaya), que exigem obrigatoriamente um polinizador próximo.
  • Cerejas-japonesas (Voylochnaya): Demandam a presença de duas a três variedades distintas para garantir a frutificação, não sendo polinizadas por cerejeiras comuns.
  • Sincronia: A eficácia da polinização depende da coincidência dos períodos de floração entre as variedades presentes no pomar.

Fatores climáticos podem anular a polinização mesmo com a presença de pares. Geadas primaveris que escurecem o centro das flores tornam a frutificação inviável. A preservação de habitats para bombos — que são mais ativos que as abelhas em temperaturas baixas — através da manutenção de melíferos precoces e da redução de reviradas profundas no solo, pode mitigar esse impacto.

Estrutura da copa e manejo de podas

A redução do tamanho ou da qualidade dos frutos é frequentemente confundida com degeneração, mas geralmente reflete a condição estrutural da árvore. Copas excessivamente densas impedem a entrada de luz, levando ao aborto de frutos internos. Além disso, a sobrecarga de frutos exaure a planta, tornando necessária a raleação em junho, mantendo um intervalo de 5 a 8 cm entre os frutos.

Outro ponto crítico é a presença de brotos basais. Se a parte enxertada da árvore morre e o porta-enxerto assume o crescimento, os frutos serão pequenos e insossos. Esses rebentos devem ser removidos rente à base, sem deixar tocos.

Para ameixeiras adultas, a poda de verão em tempo seco é a técnica recomendada para minimizar o risco de doenças vasculares. Intervenções de rejuvenescimento devem ser distribuídas ao longo de várias estações; podas drásticas e únicas podem estimular o crescimento de ramos perpendiculares (chupons) em detrimento da produção de frutos.

Referência de variedades e comportamento

A escolha da variedade determina a estratégia de plantio:

  • Cereja Lyubskaya: Autopolinizante, dispensa parceiros.
  • Cereja Vladimirskaya: Autosteril, requer polinizador.
  • Ameixa Híbrida (Zlato Skifov): Alta produtividade, mas exige polinizador.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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