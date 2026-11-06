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Hortênsia 'Avelroz': folhas mudam de cor e flores reagem à acidez do solo

Jardim

A escolha da hortênsia serrata 'Avelroz' (Dolmyf) define a estrutura visual de um jardim através de um ciclo de cores que precede e sucede a floração. Com porte compacto, atingindo até um metro de altura, a planta se comporta tanto em solo quanto em recipientes, alterando a pigmentação de suas folhas conforme a estação: o tom púrpura-esverdeado da primavera cede lugar ao verde com reflexos púrpuras no verão, culminando em matizes púrpura-avermelhados com nuances violetas no outono.

Розовая гортензия
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовая гортензия

Dinâmica de floração e resposta ao solo

O ciclo reprodutivo concentra a maior parte das inflorescências em junho e julho, embora brotações tardias em ramos jovens possam gerar novas flores ao final do verão. As inflorescências organizam-se em cimeiras planas de 10 a 15 cm de diâmetro. Conforme dados do portal leplants. ru, a arquitetura da flor apresenta um contraste entre as corolas estéreis, de tom rosa vibrante nas extremidades, e as flores férteis centrais, que clareiam à medida que se abrem.

A cor final das pétalas não é fixa, mas sim uma resposta química à acidez do substrato: solos com maior acidez deslocam a pigmentação para a gama lilás-azulada.

Manutenção estrutural e proteção radicular

A localização da planta determina a intensidade de suas cores e a saúde do vigor. A 'Avelroz' demonstra maior tolerância solar do que outras hortênsias de folhas largas, embora a meia-sombra seja a condição ideal para evitar a dessecação. O sistema radicular exige solos ricos em húmus, com drenagem eficiente, sendo incompatível com solos calcários.

Devido à profundidade rasa das raízes, a aplicação de mulching no entorno do caule é a intervenção técnica necessária para estabilizar o microclima radicular. Essa camada de cobertura atua na retenção hídrica, impede o superaquecimento do sistema radicular durante o verão e isola as raízes contra temperaturas baixas no inverno, garantindo a manutenção do porte e da folhagem ao longo dos anos.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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