Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Euonymus alatus: a cor vibrante que exige sol pleno e solo drenado para durar 50 anos
Mariposas usam genitais machos para emitir ultrassom contra morcegos
Rússia propõe integração de rotas aéreas, portos e ferrovias para África em troca de contratos de longo prazo
Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo
A aparente crueldade das aves: mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie
Governo Federal transfere gestão da hidrovia do Rio São Francisco para a Bahia
Cortes baratos de bovina: a colagem que transforma a rigidez em maciez
Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul

Macieiras modernas exigem gestão de cálcio e porta-enxertos específicos

Jardim

A escolha de uma macieira contemporânea exige que o jardineiro projete não apenas a estética do pomar, mas a estrutura de colheita e a função do fruto ao longo das estações. A transição da tradicional 'Antonovka' para variedades globais — como as de polpa vermelha ou de textura ultra crocante — altera a dinâmica de manejo, pois cada característica sensorial do fruto está ligada a uma exigência fisiológica da planta.

Яблоня с урожаем
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Яблоня с урожаем

Arquitetura de sabor e resposta estrutural

Variedades focadas em experiência gastronômica, como a Baya Marisa (Alemanha), introduzem a polpa vermelha que persiste mesmo após o processamento em sucos ou tortas. Estruturalmente, esta árvore não é colunar, apesar de descrições equivocadas em catálogos; ela requer um plano de proteção rigoroso contra sarna e fogo bacteriano para manter a integridade da copa e a produtividade de seus frutos de aproximadamente 190g.

Já a Honeycrisp (EUA), reconhecida pela textura que "estala" ao morder e frutos de até 240g, manifesta uma vulnerabilidade específica: a mancha amarga (bitter pit). Esse fenômeno é a resposta visível à deficiência de cálcio. Para evitar a perda da colheita, a intervenção deve focar na regularidade da irrigação e no controle rigoroso do nitrogênio, complementada por pulverizações preventivas de cálcio, ajustando a nutrição da planta para suportar a densidade da polpa.

Em contrapartida, a Crimson Crisp oferece a vantagem da imunidade à sarna. A rigidez de seus frutos, que permite meses de conservação sob refrigeração, é resultado de uma genética que dispensa intervenções químicas frequentes, simplificando a manutenção da árvore em verões chuvosos.

Ciclos de conservação e adaptação climática

Para quem projeta a segurança alimentar do inverno, a escolha recai sobre a capacidade de armazenamento (lejkosť) e a rusticidade. A variedade Modi (CIVG198) e a Story Inored demonstram resistências distintas: a primeira suporta até 6 meses de armazenamento com resistência à sarna e oídio, enquanto a segunda ultrapassa 8 meses de conservação, apresentando doçura melada e precocidade, com frutos já no segundo ano após o plantio.

No contexto de climas mais rigorosos, a Pospekh e a Bylina operam sob lógicas de maturação diferentes. A Pospekh mantém-se viável até abril, exigindo uma árvore compacta e alta resistência ao frio. É importante observar que frutos de inverno, colhidos em setembro, apresentam rigidez e acidez iniciais; a transformação química do sabor e a doçura plena ocorrem apenas após o período de repouso em adega, geralmente em dezembro.

Critérios de aquisição e viabilidade futura

A integridade de um pomar começa na verificação técnica do muda. A presença de códigos de seleção (como Co-op 39 para a Crimson Crisp) é o indicador de procedência profissional. A estrutura final da árvore — se será um gigante de cinco metros ou um exemplar compacto — é determinada pelo porta-enxerto; para espaços reduzidos, o uso de porta-enxertos anões, como o M9, é a medida corretiva necessária.

A viabilidade produtiva depende ainda da compatibilidade climática e da polinização. Variedades do sul, como Modi e Story Inored, podem sofrer geadas ou não acumular açúcares em regiões ao norte devido ao declínio precoce da temperatura outonal. Para garantir a fixação dos frutos, a plantação deve prever a proximidade de polinizadores que floresçam no mesmo período, como as variedades Gala ou Golden Delicious.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Rússia
Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Jardinagem
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Turismo
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel Olesya Kireeva Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Mariposas usam genitais machos para emitir ultrassom contra morcegos
Macieiras modernas exigem gestão de cálcio e porta-enxertos específicos
Rússia propõe integração de rotas aéreas, portos e ferrovias para África em troca de contratos de longo prazo
Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos
Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel
Pressão dos pneus: o erro de inflar por costume ignora o cálculo de engenharia específico de cada modelo
A aparente crueldade das aves: mecanismo evolutivo para garantir a sobrevivência da espécie
Governo Federal transfere gestão da hidrovia do Rio São Francisco para a Bahia
Cortes baratos de bovina: a colagem que transforma a rigidez em maciez
Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.