Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Tênis encharcados perdem forma: calor intenso destrói colagem e elasticidade das membranas
Como neutralizar o odor de plástico novo em chaleiras elétricas com segurança
Ministério da Agricultura confirma quarto caso de Doença de Newcastle em SC
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual

Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim

Jardim

A Anaphalis margaritacea, conhecida popularmente como "pés de pérola" ou "pérola eterna", é uma perene da família Asteraceae que se destaca pela persistência estética. Enquanto a maioria das culturas perde o vigor com a chegada dos primeiros frios, esta espécie mantém sua ornamentação do meio do verão até as primeiras geadas, característica que a torna um recurso estratégico para a composição de jardins que exigem longevidade visual.

Анафалис жемчужный
Photo: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анафалис жемчужный

A estrutura da planta é definida por uma cobertura de penugem prateada e feltrosa nos caules e folhas, resultando em um tom perolado frio. Entre julho e o outono, a planta desenvolve múltiplas cestas diminutas com centros dourados e brácteas brancas, criando um efeito de massa que remete a pérolas espalhadas.

Dinâmica de crescimento e intervenções estruturais

O desenvolvimento da Anaphalis é marcado por rizomas que podem se expandir em até 30 cm por ano. Essa característica de crescimento horizontal implica que, sem a instalação de barreiras físicas — como limitadores de plástico ou ardósia enterrados no solo -, a planta poderá ocupar áreas adjacentes do jardim, alterando a distribuição do espaço planejado.

Para manter a densidade e a qualidade ornamental do arbusto, a intervenção necessária é a divisão dos touceiras a cada quatro ou cinco anos. Esta ação de renovação impede a exaustão do centro da planta e assegura a continuidade do vigor vegetativo ao longo dos ciclos.

Condições de cultivo e resposta ambiental

A planta demonstra alta adaptabilidade a solos arenosos e pedregosos, desde que sejam ensolarados ou apresentem meia-sombra leve. Sua fisiologia é resistente a solos pobres, porém a cultura não tolera solos excessivamente úmidos ou ácidos, condições que podem comprometer a saúde do sistema radicular.

A manutenção é reduzida: a planta dispensa adubações frequentes e regas constantes, respondendo apenas a intervenções hídricas em períodos de seca extrema. A rusticidade é evidenciada pela resistência a pragas e doenças, além de uma dormência invernal que não exige coberturas protetoras; a manutenção sazonal limita-se ao corte dos caules rente à raiz no outono.

Aplicações funcionais e secagem

Devido à sua coloração e textura, a espécie é indicada para jardins de cascalho, roquedas e mixborders, onde atua como atrator de polinizadores e borboletas. Fora do solo, as inflorescências retêm a forma e a cor após a colheita, desde que submetidas ao processo de secagem em feixes suspensos, com as cabeças voltadas para baixo, permitindo a composição de arranjos invernais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Mulher
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Jardinagem
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Mais populares
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume

Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.

Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cotoneaster lucidus: barreira viva que dispensa poda frequente e tolera solos variados
Cenoura e beterraba: método da areia mantém crocância no inverno
Técnica de sombras para ampliar o olhar
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
Jeep Gladiator 2027 aposta em geometria de chassi e pneus beadlock em vez de mais potência
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo
últimos materiais
Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária
Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres
Esponha nova congelada: o truque para bolsas térmicas e compressas confortáveis
TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia
Estética da estranheza nas coleções de Primavera-Verão 2027 de Chanel, Loewe e Prada
Tênis encharcados perdem forma: calor intenso destrói colagem e elasticidade das membranas
Como neutralizar o odor de plástico novo em chaleiras elétricas com segurança
Ministério da Agricultura confirma quarto caso de Doença de Newcastle em SC
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Decisão que muda o caixa em 2027: microempresas definem modelo de recolhimento até 20 de dezembro
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.