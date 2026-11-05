Anaphalis margaritacea: persistência visual e controle de rizomas no jardim

A Anaphalis margaritacea, conhecida popularmente como "pés de pérola" ou "pérola eterna", é uma perene da família Asteraceae que se destaca pela persistência estética. Enquanto a maioria das culturas perde o vigor com a chegada dos primeiros frios, esta espécie mantém sua ornamentação do meio do verão até as primeiras geadas, característica que a torna um recurso estratégico para a composição de jardins que exigem longevidade visual.

Photo: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анафалис жемчужный

A estrutura da planta é definida por uma cobertura de penugem prateada e feltrosa nos caules e folhas, resultando em um tom perolado frio. Entre julho e o outono, a planta desenvolve múltiplas cestas diminutas com centros dourados e brácteas brancas, criando um efeito de massa que remete a pérolas espalhadas.

Dinâmica de crescimento e intervenções estruturais

O desenvolvimento da Anaphalis é marcado por rizomas que podem se expandir em até 30 cm por ano. Essa característica de crescimento horizontal implica que, sem a instalação de barreiras físicas — como limitadores de plástico ou ardósia enterrados no solo -, a planta poderá ocupar áreas adjacentes do jardim, alterando a distribuição do espaço planejado.

Para manter a densidade e a qualidade ornamental do arbusto, a intervenção necessária é a divisão dos touceiras a cada quatro ou cinco anos. Esta ação de renovação impede a exaustão do centro da planta e assegura a continuidade do vigor vegetativo ao longo dos ciclos.

Condições de cultivo e resposta ambiental

A planta demonstra alta adaptabilidade a solos arenosos e pedregosos, desde que sejam ensolarados ou apresentem meia-sombra leve. Sua fisiologia é resistente a solos pobres, porém a cultura não tolera solos excessivamente úmidos ou ácidos, condições que podem comprometer a saúde do sistema radicular.

A manutenção é reduzida: a planta dispensa adubações frequentes e regas constantes, respondendo apenas a intervenções hídricas em períodos de seca extrema. A rusticidade é evidenciada pela resistência a pragas e doenças, além de uma dormência invernal que não exige coberturas protetoras; a manutenção sazonal limita-se ao corte dos caules rente à raiz no outono.

Aplicações funcionais e secagem

Devido à sua coloração e textura, a espécie é indicada para jardins de cascalho, roquedas e mixborders, onde atua como atrator de polinizadores e borboletas. Fora do solo, as inflorescências retêm a forma e a cor após a colheita, desde que submetidas ao processo de secagem em feixes suspensos, com as cabeças voltadas para baixo, permitindo a composição de arranjos invernais.