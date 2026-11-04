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Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas

Jardim

O uso de flores na horta geralmente começa pela estética, mas a escolha da espécie certa transforma o jardim em um estoque de insumos biológicos. Enquanto os cravos-da-índia são a escolha convencional, a margarida-dálmata (Pyrethrum) oferece um recurso químico específico: as piretrinas, compostos naturais que afetam o sistema nervoso de pragas como pulgões e ácaros.

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Photo: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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A distinção entre presença e aplicação

Um equívoco comum é acreditar que plantar a margarida-dálmata funciona como um repelente passivo. A planta não afugenta os insetos apenas por estar presente no canteiro. A utilidade real reside na colheita dos соцветия (inflorescências) para a extração de matéria-prima para compostos protetores. Quando a infestação de pragas já está ativa, a dependência exclusiva de fitoncidas vegetais é insuficiente, exigindo-se a aplicação de meios especializados.

Critérios de seleção e variedade

O termo "pyrethrum" abrange diversas espécies, mas nem todas servem ao propósito fitossanitário. Variedades ornamentais com flores rosas ou vermelhas priorizam o visual e possuem composições químicas distintas. Para quem busca a função inseticida, a escolha deve recair estritamente sobre a variedade dálmata.

Condições físicas e manejo do solo

A viabilidade da cultura depende da resposta da planta ao posicionamento no terreno. A margarida-dálmata demanda alta incidência solar; plantá-la ao norte de culturas altas, onde a sombra prevalece, compromete seu desenvolvimento. O solo deve ser leve e poroso, pois a espécie é sensível ao encharcamento. O regime de rega deve ser rigoroso: a água só deve ser aplicada após a secagem da camada superficial do solo, evitando áreas onde a água acumula após chuvas.

Integração no sistema de plantio

A introdução da margarida-dálmata pode ocorrer de forma gradual, integrando-se a calêndulas, capuchinhos ou lavandas. O plantio estratégico ao longo de caminhos ou no perímetro dos canteiros facilita a manutenção e a colheita. A recomendação prática é iniciar com poucos exemplares em apenas um ou dois canteiros para observar a adaptação da espécie às condições específicas do microclima local antes de expandir a plantação.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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