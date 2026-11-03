Hollyhock bemal: espaçamento de 40 a 50 cm previne fungos em canteiros densos

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Jardim

O hollyhock 'Chater's Double Salmon Pink' funciona como um eixo vertical em composições de jardim, sustentando uma massa floral que ocupa o plano de fundo sem competir por luz com espécies rasteiras. A planta atinge entre 1,5 e 2 metros de altura, criando uma estrutura que transforma muros ou limites de terreno em elementos de volume. A relação entre a forma e o espaço é definida pela arquitetura da inflorescência: botões dispostos ao longo do caule alto, que se abrem de baixo para cima.

Цветы
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы

Essa progressão temporal do florescimento garante a presença visual do jardim de julho a setembro. A espécie opera em um ciclo bienal. No primeiro ano, o foco biológico é a formação da roseta foliar. No segundo ano, a planta lança os caules florais. Para garantir a estrutura no verão subsequente, o semeio deve ocorrer na primavera ou no início do verão do ano anterior. Essa sequência determina a disponibilidade do material genético para a próxima estação, exigindo planejamento que ultrapassa a simples observação da floração atual.

A textura das flores, com pétalas onduladas em tons de salmão e rosa pálido, contrasta com a folhagem escura. Essa diferenciação de matéria e cor sustenta a leitura visual do grupo. Plantado em blocos no fundo do canteiro, o hollyhock cria uma massa contínua que exige distância física entre as mudas para garantir a ventilação interna. O espaçamento recomendado é de 40 a 50 centímetros entre as plantas. Essa distância impede o acúmulo de umidade nas folhas baixas, reduzindo o microambiente propício ao desenvolvimento de fungos.

A estabilidade da estrutura vertical depende de intervenções físicas preventivas. Caules altos de 2 metros são suscetíveis a quebras por vento. A instalação de tutores deve acontecer antes que a planta atinja sua altura final. Ajustes feitos após o alongamento do caule danificam o sistema radicular. O posicionamento da planta também exige análise do escoamento da água. O solo deve ser fofinho, fértil e com drenagem eficiente. Áreas depressivas, onde a água derretida ou de chuva estagna, comprometem a saúde da raiz, levando ao apodrecimento. O plantio em locais ensolarados e protegidos de ventos fortes assegura a integridade mecânica e biológica da composição.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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