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A estufa de tomates: revela como o espaço pode revolucionar a colheita

Jardim

Em uma estufa de 3 por 6 metros, a decisão sobre como posicionar as mudas de tomateiro não é estética, mas uma questão de gestão de recursos físicos. O arranjo define diretamente o fluxo de ar e a captação de luz. Quando a densidade é inadequada, a umidade estagnada entre os galhos cria o ambiente ideal para o desenvolvimento do tizinho-ameaçador (*Phytophthora*), enquanto a competição por fotons reduz a qualidade da fruta. A prática demonstra que um planejamento espacial preciso pode elevar a produtividade em até 60%, mantendo a sanidade das plantas ao longo da estação.

Рассада овощей
Photo: Pravda.ru by Роман Едигаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада овощей

A escolha da estratégia de plantio depende do grupo de variedades selecionado e da capacidade do produtor de realizar o manejo vegetativo. Para tomates indeterminados (de crescimento indeterminado), a prioridade é eliminar a sombra mútua. Isso exige aumentar a distância entre as plantas para 70 centímetros, com fileiras separadas por 80 centímetros. Essa configuração reduz a densidade de 30 para apenas 20 plantas na área útil. O manejo exige a formação rígida em um único caule e a remoção constante das brotas laterais (*passe*). O resultado esperado é a produção de frutos maiores, com um aumento médio de 15% no peso total da colheita em comparação com plantios superlotaados.

Uso de área com plantio duplo

Para quem precisa otimizar o espaço sem sacrificar a vigência, o plantio duplo oferece uma solução intermediária. Neste método, duas plantas de crescimento indeterminado são instaladas na mesma cova, mantendo um intervalo de 20 a 25 centímetros entre os caules principais. As covas seguem o passo largo de 80 centímetros. Essa técnica libera até 35% da área da estufa para outros cultivos ou circulação, mas impõe uma exigência operacional estrita: o controle vegetativo deve ser realizado a cada três dias. Sem essa intervenção frequente, as copas das duas plantas se entrelaçam rapidamente, bloqueando a ventilação e tornando o manejo impossível. Ambas as plantas devem ser conduzidas em um único ramo frutífero.

Combinação por andamentos

A configuração considerada mais eficiente para maximizar o uso vertical do espaço é a combinação de variedades de diferentes alturas. Esse método pode liberar até 60% da área do solo para uso complementar. No andar inferior, na linha central da estufa, plantam-se variedades determinadas (baixas) com um passo de 30 centímetros. Essas plantas atingem seu pico de produção no meio do verão. Nos lados, posicionam-se tomateiros cereja de pequeno fruto, conduzidos por estacas ou suportes até a altura do teto. Essa seleção garante a produção contínua até o outono, pois as cerejas tendem a frutificar por mais tempo sob o sol declinante.

A densidade desta configuração exige uma irrigação controlada. Recomenda-se o uso de sistemas de gotejamento com linhas separadas para cada andar, permitindo ajustar o volume de água conforme as necessidades específicas de cada grupo de raízes.

O sucesso desses métodos depende da sincronia entre o calendário de semeadura e a data de transplante. Para que as plantas estejam no porte ideal na instalação no final de maio, evitando o excesso de crescimento na bandeja, os prazos são:

  • Tomateiros cereja de crescimento indeterminado: semear em 15 de março;
  • Híbridos indeterminados clássicos: semear em 20 de março;
  • Variedades baixas de maturação precoce: semear em 1 de abril.

Após o plantio, a formação do sistema radicular é crítica. Durante o primeiro mês, a irrigação deve ser abundante (2 a 3 litros por planta) mas infrequente, uma vez por semana. Essa escassez programada de água na superfície força as raízes a buscar umidade em camadas mais profundas do solo, aumentando a estabilidade da planta contra secas e ventos. O suporte nutricional para o enchimento dos frutos é feito com fertilizantes ricos em fósforo e potássio, complementados pela adição de cinza de madeira, que fornece potássio em forma orgânica e ajusta o pH local.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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