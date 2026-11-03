Comprar crisântema em plena floração: o erro que encurta a vida da planta e como escolher botões no início

O hábito comum de comprar uma crisântema já em plena floração, com todos os botões abertos, é a principal causa da decepção que muitos jardineiros sentem algumas semanas depois. A planta, ao chegar ao pico da sua forma no loja, já está iniciando o processo de degradação natural. Para quem deseja estender o período de beleza em varandas ou jardins, a chave não está apenas na frequência da rega, mas na seleção criteriosa do material de plantio e na gestão da umidade do substrato em recipientes fechados.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хризантема в горшке

A escolha do ponto de partida

A durabilidade visual da crisântema containerizada depende diretamente do estágio fisiológico em que ela foi adquirida. Especialistas apontam que o ideal é escolher exemplares cujos botões apenas estejam começando a ganhar cor. Dessa forma, o ciclo principal de florescimento ocorre sob o controle do cultivador, permitindo ajustar as condições de luz e água para maximizar a longevidade da decoração.

Além da fase de botões, a geometria do arbusto é um fator fixo. A estrutura da planta é definida durante o seu crescimento e não pode ser corrigida após a compra. Se o exemplar apresenta assimetrias ou áreas sem folhagem, ele manterá esse aspecto até o final da temporada, independentemente dos cuidados subsequentes.

Gestão da umidade e estrutura do vaso

Em vasos, a principal ameaça à saúde da raiz é a secagem rápida do substrato. A densa copa de folhas e flores atua como uma barreira física, impedindo que a água da chuva ou da rega superficial penetre efetivamente na terra. Por isso, confiar na precipitação natural ou em regas superficiais é uma prática arriscada; a água deve ser direcionada diretamente à base da planta, garantindo que a zona radicular receba umidade suficiente.

Para mitigar o estresse hídrico, recomenda-se transplantar a crisântema para um recipiente mais amplo imediatamente após a compra. Um maior volume de terra retém melhor a umidade, o que reduz a frequência necessária de regas e cria uma reserva hídrica mais estável para a planta.

Dois riscos práticos exigem atenção durante o manuseio e a manutenção. Primeiramente, os caules da crisântema são frágeis e quebram com movimentos bruscos; uma vez quebrados, não se recuperam, comprometendo a estética do conjunto. Em segundo lugar, o sistema de drenagem é inegociável: o vaso deve possuir furos no fundo. O acúmulo de água parada na zona das raízes é tão letal quanto a seca, promovendo a apodrecimento do sistema radicular.

Poda e renovação

Um mito comum entre jardineiros é que a remoção das flores murchas, conhecida como desbotãoamento, estimula nova floração nas crisântemas. Isso não se aplica a essa espécie. Diferente de muitas plantas anuais, a crisântema floresce apenas uma vez na temporada. Portanto, cortar as flores murchas é uma medida puramente estética, útil principalmente para variedades de pétalas brancas, que tendem a adquirir um tom acinzentado ou marrom desagradável ao envelhecer.

Quanto à perenidade, as variedades híbridas modernas são frequentemente selecionadas pela vigor e beleza, às custas da resistência ao frio. Em climas frios, muitas delas comportam-se como anuais. Para aquelas cultivadas com a intenção de sobreviver ao inverno e rebrotar na primavera, é necessário adotá-las para o solo aberto imediatamente após a compra, permitindo que raízes se estabeleçam antes da queda das temperaturas. O procedimento de pinçamento dos topos dos caules, realizado entre o final de junho e início de julho, estimula o crescimento lateral, formando um arbusto compacto e esférico. Aqueles que realizam a poda no meio do verão, encurtando os caules pela metade, evitam o alongamento excessivo dos galhos e garantem maior densidade de botões na fase final do ciclo.