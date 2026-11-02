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Técnicas de manejo de vinhedos: o uso estratégico de plantas auxiliares na proteção das parreiras

Jardim

Vinicultores experientes raramente deixam os espaços entre as videiras e as áreas ao redor do tronco vazios. A metodologia francesa de cultivo propõe o uso de plantas companheiras que auxiliam na proteção contra doenças e na melhoria da estrutura do solo. Segundo essa abordagem, a associação correta de espécies, aliada à preparação adequada da área, permite obter cachos de até 550 gramas, com teores de açúcar nas uvas de até 17%.

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Photo: commons.wikimedia.org by Château Suau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Preparação do terreno: a base para a videira saudável

A eficácia desse método depende diretamente das condições criadas para o sistema radicular. Antes de plantar as culturas adjacentes, é essencial preparar o local para a videira.

As cava de plantio devem ter uma profundidade recomendada de 85 cm, dos quais 15 cm são destinados a uma camada de drenagem, composta por cascalho ou tijolos partidos. A acidez ideal do solo para esse esquema é de pH 6,2, valor alcançado pela adição de farinha de dolomita. O espaçamento entre os arbustos deve ser de pelo menos 2,5 metros, com a largura dos corredores limitada a 1,2 metro.

Para o controle da umidade, recomenda-se o uso de irrigação por gotejamento separada, permitindo o ajuste individual do fornecimento de água para a videira e para as culturas associadas.

Três companheiros principais: rosas, lupinos e chelidônio

Nesse sistema, cada planta desempenha uma função técnica específica, auxiliando o jardineiro no monitoramento das condições do vinhedo.

As rosas de arbusto, como as variedades "Bonica" ou "Nadya", são plantadas nas bordas das fileiras. Sua principal função é o monitoramento de segurança. Como são mais sensíveis a esporos fúngicos, começam a exibir sinais de doença 5 a 7 dias antes da videira, oferecendo uma margem de tempo para tomar medidas antes que a cultura principal seja afetada.

O lupino anual, semeado entre os arbustos de videira, atua como fertilizante natural e melhorador de solo. Uma única planta de lupino pode acumular e transferir até 60 gramas de nitrogênio ao solo. Além disso, suas raízes penetram até 2 metros de profundidade, melhorando a aeração do solo e evitando a formação de crostas compactas.

O chelidônio é posicionado no perímetro externo do vinhedo. Acredita-se que ele ajude a repelir pragas do solo. Além disso, funciona como um "sensor vivo" de irrigação: quando as folhas do chelidônio começam a murchar, sinalizam o ressecamento da camada superior do solo.

Manutenção complementar da videira

Além da seleção das plantas companheiras, o teor do colheita é influenciado pela correta alocação dos recursos da planta. Segundo as recomendações do agrônomo Nikolai Kordymov, para o amadurecimento bem-sucedido das uvas e a proteção contra mildio e oídio, é necessário realizar a poda de verão.

Isso envolve a remoção dos brotos basais vazios, que desviam nutrientes, e a manutenção de pelo menos 8 a 12 folhas saudáveis acima de cada cacho para garantir a fotossíntese. A aplicação do método francês não apenas mantém a microflora do solo ativa, como também reduz significativamente o trabalho de capina, criando um ecossistema equilibrado dentro do vinhedo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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