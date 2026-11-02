Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves

As larvas da lagarta-das-cruzes, conhecida como Plutella xylostella, representam uma ameaça silenciosa para culturas do grupo das brássicas, como couve, brócolos, nabo e couve-flor. O dano inicial é sutil: as larvas jovens roem o mesófilo da folha, deixando a cutícula intacta, o que cria manchas translúcidas, frequentemente chamadas de "janelas”. À medida que crescem, perfuram a folha por completo, criando orifícios de formas irregulares. Quando atacam o centro da roseta, o desenvolvimento do repolho pode ser comprometido, resultando em cabeças deformadas ou estagnadas.

Photo: https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2200093 by Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Крестоцветная блошка

Um sinal distintivo para a identificação correta da praga é o comportamento da larva quando perturbada: ela costuma descer do caule ou da folha por meio de um fio de seda fino. Este mecanismo, somado à presença da borboleta adulto — pequena, de cor acinzentada a marrom, difícil de distinguir entre o verde vivo — ajuda a diferenciar a lagarta-das-cruzes de outros herbívoros, como as borboletas-brancas das crucíferas ou as traças das couves.

Medidas preventivas e controle inicial

Antes de recorrer a produtos químicos, a avaliação do nível de infestação determina a estratégia. Em estágios iniciais, com poucas larvas, o manejo mecânico e agronômico é suficiente. A colheita manual deve ser feita com atenção às faces inferiores das folhas e ao centro da planta; as larvas recolhidas devem ser eliminadas imediatamente, longe do canteiro, para evitar reinfestação.

A proteção física com agrotêxtil leve, fixada firmemente nas bordas, impede que as borboletas adultas alcancem as folhas para depositar ovos. Essa barreira física é eficaz desde que não haja brechas na cobertura, pois os insetos são pequenos e ágeis. Paralelamente, a higiene do solo é crucial: a remoção de restos culturais e de ervas daninhas do mesmo grupo taxonômico reduz os locais de refúgio e hibernação da praga. A rotação de culturas, evitando o plantio sequencial de brássicas no mesmo local por vários ciclos, também contribui para quebrar o ciclo populacional do inseto.

Controle biológico e químico

Quando a população de larvas se intensifica, as medidas físicas podem não ser suficientes. Nesse cenário, produtos biológicos baseados na bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), como o lepidocid ou bitoxibacilina, oferecem uma alternativa seletiva. O mecanismo de ação é interno: a larva consome as proteínas cristalinas da Bt, que afetam o sistema digestivo, levando à morte em alguns dias. É importante notar que o efeito não é instantâneo; o inseto pode continuar se alimentando por um breve período após a ingestão do produto, antes de cessar a atividade.

Em casos de infestação severa, inseticidas convencionais podem ser necessários. No entanto, o uso deve seguir rigorosamente as instruções de dosagem, frequência de aplicação e, sobretudo, o intervalo de segurança até a colheita. Uma prática fundamental para evitar o desenvolvimento de resistência genética na população da lagarta-das-cruzes é a rotação de princípios ativos. O uso repetido do mesmo produto seleciona indivíduos mais resistentes, tornando o controle ineficaz a longo prazo.

Para garantir a segurança alimentar, o cumprimento do intervalo de carência indicado pelo fabricante do produto é indispensável. Antes do consumo, a remoção das folhas externas e a lavagem cuidadosa da couve sob água corrente ajudam a eliminar possíveis resíduos e contaminantes, assegurando que o alimento esteja dentro dos padrões de higiene e segurança.