Mirtilo-preto: poda de Michurin mantém produção por décadas evitando acúmulo de galhos velhos

Seis ou sete anos após o plantio, o crescimento dos arbustos de mirtilo-preto costuma entrar em declínio visível: os frutos diminuem e os galhos ressecam. Essa progressão leva frequentemente à decisão de arrancar a planta. Contudo, a aplicação de técnicas de poda baseadas nos princípios clássicos de seleção dobiólogo russo Ivan Michurin permite estender a vida ativa do arbusto por até três décadas, mantendo o tamanho e a qualidade das bagas.

Photo: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупные ягоды черной смородины

O envelhecimento do mirtilo-preto é estruturalmente definido pelo acúmulo de ramos que perdem funcionalidade. A planta atinge seu pico de produção nos brotos de segundo e terceiro ano. Galhos com mais de cinco anos consomem significativa quantidade de água e nutrientes, mas deixam de formar botões florais relevantes. A metodologia de Michurin propõe, portanto, a manutenção de um equilíbrio rigoroso entre brotos de diferentes idades, garantindo a renovação contínua do sistema radicular e aéreo.

Estrutura e rotação de galhos

Para reorganizar a arquitetura de um arbusto adulto, a regra central é limitar o número total de ramos fortes a um máximo de quinze. Essa estrutura deve seguir uma proporção específica: três ou quatro ramos de cada ano de vida (primeiro, segundo, terceiro e quarto anos). Ramos que atingem o quinto ano, identificáveis por sua casca escura e trincada, devem ser removidos completamente na base.

O corte precisa ser feito no nível do solo, sem deixar tocos. Essa prática impede a proliferação de ácaros de broto e traças da casca, além de estimular o surgimento de novos brotos saudáveis a partir da parte subterrânea da planta.

Iluminação e formação dos frutos

A densidade excessiva do arbusto cria condições ideais para o desenvolvimento de doenças, como o oídio. A acessibilidade da luz solar e da ventilação a cada ramo é pré-requisito para a formação de bagas grandes e adocicadas. Na primavera ou no outono, eliminam-se os brotos tortuosos e aqueles que se encontram no chão, bem como os ramos que crescem para o interior da copa, sombreado o centro da estrutura.

Para direcionar a energia da planta, os acréscimos de um ano na base são encurtados em aproximadamente um terço. Essa intervenção ativa as gemas laterais, forçando o ramo a ramificar. Em vez de direcionar recursos para o crescimento caótico da folhagem, o arbusto passa a priorizar a formação de cachetos densos com frutos de maior porte.

Proteção dos cortes

Após a remoção dos ramos estruturais principais, a madeira exposta deve ser protegida contra esporos de fungos e pragas. Uma alternativa biológica à tinta comum ou ao cal é a preparação de uma pasta com ingredientes acessíveis. A cinza de bétula peneirada atua como antisséptico natural com reação alcalina, enquanto o óleo vegetal não refinado forma uma película elástica que não trinca com o frio, isolando a área da umidade.

A mistura deve atingir a consistência de um creme denso antes de ser aplicada sobre os cortes frescos. Essa técnica sela as lesões, preservando o câmbio vivo e acelerando a recuperação do arbusto após o procedimento de rejuvenescimento. A manutenção regular dessa estrutura de três idades, combinada com a proteção adequada dos cortes, sustenta a saúde e a produtividade da planta ao longo de décadas.