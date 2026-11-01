Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mirtilo-preto: poda de Michurin mantém produção por décadas evitando acúmulo de galhos velhos

Jardim

Seis ou sete anos após o plantio, o crescimento dos arbustos de mirtilo-preto costuma entrar em declínio visível: os frutos diminuem e os galhos ressecam. Essa progressão leva frequentemente à decisão de arrancar a planta. Contudo, a aplicação de técnicas de poda baseadas nos princípios clássicos de seleção dobiólogo russo Ivan Michurin permite estender a vida ativa do arbusto por até três décadas, mantendo o tamanho e a qualidade das bagas.

Крупные ягоды черной смородины
Photo: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупные ягоды черной смородины

O envelhecimento do mirtilo-preto é estruturalmente definido pelo acúmulo de ramos que perdem funcionalidade. A planta atinge seu pico de produção nos brotos de segundo e terceiro ano. Galhos com mais de cinco anos consomem significativa quantidade de água e nutrientes, mas deixam de formar botões florais relevantes. A metodologia de Michurin propõe, portanto, a manutenção de um equilíbrio rigoroso entre brotos de diferentes idades, garantindo a renovação contínua do sistema radicular e aéreo.

Estrutura e rotação de galhos

Para reorganizar a arquitetura de um arbusto adulto, a regra central é limitar o número total de ramos fortes a um máximo de quinze. Essa estrutura deve seguir uma proporção específica: três ou quatro ramos de cada ano de vida (primeiro, segundo, terceiro e quarto anos). Ramos que atingem o quinto ano, identificáveis por sua casca escura e trincada, devem ser removidos completamente na base.

O corte precisa ser feito no nível do solo, sem deixar tocos. Essa prática impede a proliferação de ácaros de broto e traças da casca, além de estimular o surgimento de novos brotos saudáveis a partir da parte subterrânea da planta.

Iluminação e formação dos frutos

A densidade excessiva do arbusto cria condições ideais para o desenvolvimento de doenças, como o oídio. A acessibilidade da luz solar e da ventilação a cada ramo é pré-requisito para a formação de bagas grandes e adocicadas. Na primavera ou no outono, eliminam-se os brotos tortuosos e aqueles que se encontram no chão, bem como os ramos que crescem para o interior da copa, sombreado o centro da estrutura.

Para direcionar a energia da planta, os acréscimos de um ano na base são encurtados em aproximadamente um terço. Essa intervenção ativa as gemas laterais, forçando o ramo a ramificar. Em vez de direcionar recursos para o crescimento caótico da folhagem, o arbusto passa a priorizar a formação de cachetos densos com frutos de maior porte.

Proteção dos cortes

Após a remoção dos ramos estruturais principais, a madeira exposta deve ser protegida contra esporos de fungos e pragas. Uma alternativa biológica à tinta comum ou ao cal é a preparação de uma pasta com ingredientes acessíveis. A cinza de bétula peneirada atua como antisséptico natural com reação alcalina, enquanto o óleo vegetal não refinado forma uma película elástica que não trinca com o frio, isolando a área da umidade.

A mistura deve atingir a consistência de um creme denso antes de ser aplicada sobre os cortes frescos. Essa técnica sela as lesões, preservando o câmbio vivo e acelerando a recuperação do arbusto após o procedimento de rejuvenescimento. A manutenção regular dessa estrutura de três idades, combinada com a proteção adequada dos cortes, sustenta a saúde e a produtividade da planta ao longo de décadas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Mulher
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Mulher
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Família e Educação
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
últimos materiais
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
MTE recebe 4,3 mil denúncias de assédio eleitoral em três dias
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
RMN ganha novo usuário: Rússia e Indonésia preparam voo-piloto para 2027
Surpreendente sobrevivente: como o tubarão-fralda engana na caça com paciência
Maior navio do Lago Baikal é lançado, mas depende de adequação dos portos
Estudante de 17 anos recebe ameaças de morte por divergências políticas em escola do DF
Suéter de Aran: A história e as características do tricô clássico das Ilhas da Irlanda
Perolas e mexilhões de água doce: por que ficam fora do mercado?
O ponto final do cozimento dos perepechi: quando as bordas douram e o centro permanece úmido
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.