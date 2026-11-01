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Casca descamando no tronco: como agir conforme a temperatura

Jardim

A descamação da casca em árvores frutíferas ou ornamentais do jardim não é apenas um defeito estético. O tronco exposto torna-se uma via de entrada para infecções fúngicas e pragas, além de perder a proteção térmica necessária para sobreviver aos rigores do inverno. A intervenção adequada depende diretamente das condições climáticas atuais, pois as medidas de emergência variam entre o período de calor e o de frio intenso.

Трещина на коре
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Трещина на коре

Procedimento em temperaturas positivas

Quando o termômetro marca acima de zero, a planta tem capacidade de resposta e pode receber um tratamento completo. Segundo a especialista Galina Kobyets, o processo de recuperação segue uma sequência lógica para evitar o agravamento da ferida e permitir a regeneração dos tecidos.

A primeira etapa consiste na limpeza cuidadosa. É preciso remover apenas os fragmentos de casca que já estão soltos e ameaçam cair, tendo o cuidado de não arrancar tecidos saudáveis, o que aumentaria desnecessariamente a área exposta. Em seguida, a superfície deve ser desinfectada. A aplicação de fungicidas ou de uma solução de sulfato de cobre a 1% é indicada para eliminar esporos de patógenos que possam ter se instalado sob a casca.

Após um intervalo de dois a três dias, o local deve ser selado. Para isso, utiliza-se cicatrizante vegetal (pó de ferida) ou a tradicional pasta de barro e estrume de vaca. Essa barreira física protege a madeira exposta. Para finalizar, recomenda-se envolver a área tratada com tiras de tecido natural, como o algodão, prestando especial atenção às zonas onde a casca começa a se soltar. Após a secagem completa da pasta, a árvore deve ser branqueada para proteger a área contra novos danos solares.

Em caso de geadas

Com temperaturas negativas, o tratamento completo é contraproducente. As pastas de cicatrização e as soluções líquidas não aderem corretamente à madeira congelada, e a manipulação excessiva pode danificar ainda mais os tecidos vitais. A estratégia muda para uma fixação temporária.

O foco é proteger o tronco de novas fissuras causadas pelo vento e pelo ar gelado. O local da lesão deve ser envolvido com uma bandagem de tecido, mas com soltura. O erro de apertar demais pode comprometer o fluxo de seiva, prejudicando a árvore. As ações de reconstrução real ficam adiadas para a primavera, quando o calor estável permitir a aplicação segura dos insumos.

Diferenciando as causas da lesão

Para agir corretamente, é fundamental distinguir o tipo de dano, pois os sintomas visuais indicam origens diferentes:

  • Rachaduras por geadas (morozoboi): Apresentam-se como fissuras verticais e profundas, resultado de quedas bruscas de temperatura durante o inverno.
  • Queimaduras solares: Caracterizam-se por áreas de casca escurecidas ou clareadas, com predominância no lado sul do tronco, onde a exposição ao sol é mais direta.
  • Doenças e pragas: Manifestam-se pelo desgaste gradual dos tecidos, presença de galerias de insetos ou manchas de mofo.

A identificação precisa dessas diferenças permite ao jardineiro escolher entre tratar uma ferida física, proteger contra radiação ou combater um organismo invasor, evitando o uso indevido de produtos e preservando a vitalidade da árvore para a frutificação futura.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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