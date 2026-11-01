Casca coberta ameaça o pomar: sal age só na superfície sem tocar o interior

A aplicação do sulfato de ferro no outono é uma prática consolidada na manutenção de pomares, mas sua eficácia depende da compreensão precisa da função do sal e da estrutura da árvore. Não se trata de uma medida universal, e sim de uma intervenção química direcionada à superfície da casca, cujos efeitos são limitados ao período de dormência.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обработка сада

Limpeza estrutural precede a aplicação química

A ação do sulfato de ferro não substitui a remoção mecânica de detritos orgânicos. Antes de qualquer pulverização, é necessário retirar frutos caídos, frutos mumificados e restos vegetais infectados que acumulam no solo e nos galhos. Essa etapa define o nível de pressão biológica inicial sobre a planta. Se a presença de pragas específicas for identificada, o sulfato de ferro não oferece controle eficaz, exigindo o uso de agentes especializados.

Concentrações diferenciadas por tipo de casca

A dosagem varia conforme a resistência e a textura da casca da espécie, exigindo cálculos específicos para cada 10 litros de água. Para frutas de carocinho, como cerejeiras, amendoeiras, pêssegueiras e cerejeiras doces, a recomendação é uma solução de 3%, equivalentes a 300 gramas de sulfato de ferro. Já para frutas de pomóide, como macieiras e pereiras, a concentração deve ser de 5%, ou 500 gramas, uma dose que deve ser aplicada somente após a queda total das folhas.

Existe uma distinção crítica entre árvores estabelecidas e jovens. Plantas com casca fina e lisa, típicas de exemplares de rápido crescimento ou recentemente plantados, são mais suscetíveis a danos químicos. Nesses casos, a aplicação de concentrações padrão pode causar queimaduras na epiderme, o que contraindica o uso do sal sem a adoção de métodos de proteção mais brandos.

Alcance limitado da ação do sal

O objetivo principal do sulfato de ferro é combater a colonização de musgos e líquens em cascas espessas e rústicas. Ele atua como um agente descolante e secante sobre a superfície externa, limpando os troncos e ramos de estrutura durante o repouso vegetativo. No entanto, há um erro operacional comum: o uso de escovas metálicas para remover essas crostas até a madeira viva antes ou durante a aplicação. Lesões mecânicas expõem os tecidos internos, criando rotas de entrada para patógenos que se espalham mais rápido do que o sal consegue agir, transformando uma medida sanitária em uma porta de entrada para infecções.

Limites biológicos da intervenção

É fundamental distinguir entre superfície e volume no contexto da saúde da planta. O sulfato de ferro possui ação puramente de contato; ele não penetra nos tecidos vasculares. Se uma doença fúngica já colonizou os xilemas ou floemas, a pulverização superficial não terá efeito terapêutico. Da mesma forma, o sal não é um inseticida. Larvas de insetos que se abrigam em fendas profundas da casca permanecem isoladas da ação do produto químico, mantendo sua integridade.

A decisão de aplicar ou não o sulfato de ferro deve ser baseada no estado observável da casca. Se a superfície do tronco estiver limpa e não houver evidências de infestação de líquens ou musgos, a aplicação química pode ser desnecessária. A manutenção do solo limpo e a inspeção da estrutura podem ser suficientes para garantir a saúde da planta na próxima estação, evitando o estresse desnecessário de uma intervenção química.