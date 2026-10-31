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Sansevieria sem brotos novos? Casca de banana na proporção 1:1

Jardim

Muitas vezes, a sansevieria — conhecida popularmente como espadas-de-sogra — é deixada de lado por ser considerada "indestrutível". A planta tolera a falta de luz e a negligência com a rega, mas há uma diferença clara entre a sobrevivência e o desenvolvimento vigoroso. Quando as folhas param de surgir ou perdem a densidade, o problema geralmente não está na falta de água, mas na carência de nutrientes específicos no substrato.

Сансевиерия
Photo: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сансевиерия

Para que a planta produza novos brotos densos e mantenha as cores vibrantes de seus padrões, a raiz precisa de potássio e fósforo. Uma alternativa orgânica para suprir essa demanda é o uso da casca de banana, que concentra esses elementos essenciais para a estrutura foliar. O potássio, especificamente, é o que garante a rigidez das folhas e a nitidez das marcações características da espécie.

A preparação do insumo orgânico

A aplicação não deve ser feita depositando a casca diretamente na terra, o que poderia atrair pragas ou causar fermentação indesejada no vaso. O método consiste na extração dos nutrientes via infusão: as cascas de 2 a 3 bananas maduras devem ser colocadas em 3 litros de água e deixadas em repouso, em recipiente aberto, por três dias.

Após esse período, o líquido deve ser coado. Para evitar a saturação do solo, a solução resultante não deve ser usada pura; a diluição correta é de 1:1 (uma parte de infusão para uma parte de água limpa). Essa mistura deve ser aplicada apenas durante a fase de vegetação ativa, nas primaveras e verões, sendo totalmente interrompida no inverno, período de dormência da planta.

Sinais de alerta e limites da nutrição

O resultado dessa suplementação costuma ser visível entre 30 e 45 dias, com o surgimento de novas folhas. No entanto, a observação do material é crucial: o uso de concentrados não diluídos pode provocar o apodrecimento das raízes, um dano grave para suculentas. Da mesma forma, o excesso de nutrientes não acelera o crescimento; pelo contrário, pode causar a deformação das folhas, que tornam-se moles e alongadas, perdendo a sustentação natural.

A aplicação deve ser suspensa caso a planta apresente sinais de doenças ou tenha sido transplantada recentemente. O sistema radicular precisa de tempo para se adaptar ao novo ambiente antes de receber qualquer carga de fertilizante, sob risco de comprometer a recuperação do espécime.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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