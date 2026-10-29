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Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie

Jardim

A Weigela híbrida "Red Prince" apresenta uma característica estrutural específica: a capacidade de manter a atividade reprodutiva ao longo de duas fases distintas do ciclo anual. Desenvolvida nos Estados Unidos e reconhecida em 2002, essa cultivar foi selecionada pela sua resposta vegetativa e floral consistente, oferecendo uma alternativa funcional a perenes exigentes.

Цветение кустарника
Photo: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветение кустарника

A dinâmica de crescimento do arbusto define as condições espaciais necessárias para o seu desenvolvimento. O incremento anual do volume é de aproximadamente 20 cm. A estrutura madura atinge entre 1,2 e 1,5 metros de altura e se estende até 1,6 metros de largura. Essa expansão horizontal contínuo exige o dimensionamento prévio do espaçamento entre plantas. Se a distância for insuficiente, a interferência mútua nas copas altera a arquitetura da planta e compromete a forma aberta típica da espécie.

A localização no jardim deve responder a três variáveis físicas para sustentar esse ciclo. A exposição à luz solar direta é o fator primário para a fotossíntese intensa que alimenta a floração. O solo precisa oferecer substrato fértil e, simultaneamente, garantir o escoamento rápido da água. A proximidade de áreas com acúmulo de umidade ou lençóis freáticos superficiais resulta em asfixia radicular, inviabilizando o sistema de raízes. A resistência térmica da cultivar é um parâmetro definido: o material genético tolera quedas de temperatura até -28 graus. Essa faixa de tolerância permite a instalação da planta em regiões com invernos rigorosos, desde que os requisitos de luz e drenagem sejam mantidos. O resultado é um arbusto que mantém sua função decorativa por longos períodos com mínima necessidade de intervenção técnica complexa.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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