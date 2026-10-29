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Hemerocallis Ikebana Star: perene que dispensa escavação anual e oferece flores duplas de 15 cm

Jardim

O "Ikebana Star", variedade de hemerocallis (lily-of-the-valley), é uma perene que dispensa a escavação anual de bulbos e o replantio, oferecendo uma estrutura floral densa e duradoura no jardim. Sua principal característica física reside nas flores duplas, que alcançam 15 cm de diâmetro, com pétalas onduladas de tom creme-amarelo e uma franja clara distintiva, contrastando com o centro esverdeado. Os caules compactos, que variam entre 50 e 60 cm, sustentam esses inflorescências sem dobrar, garantindo a estabilidade visual da planta ao longo do ciclo de vida.

Цветущий куст лилейника
Photo: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий куст лилейника

Ciclo de floração e desenvolvimento

A resposta da planta à estação estende-se por julho e agosto, período em que os botões se abrem sequencialmente, um após o outro. Essa progressão mantém a massa floral ativa durante o pico do verão, evitando a defloração abrupta típica de outras espécies anuais ou de ciclo curto. A arquitetura do arbusto permanece ornamentada enquanto há botões em desenvolvimento, o que define seu valor decorativo nesse intervalo sazonal específico.

Condições de implantação e resistência

A posição da planta no jardim determina a magnitude da formação de botões. Locais ensolarados ou com sombra leve favorecem o acúmulo de energia para a floração, enquanto a exposição direta e contínua pode ser necessária para maximizar a quantidade de flores em certas condições climáticas. A tolerância ao frio permite que a raiz perene permaneça no solo durante o inverno, eliminando a necessidade de proteção especial ou içamento em climas temperados, desde que o solo drene adequadamente. Essa permanência no canteiro reduz a intervenção manual e preserva o sistema radicular estabelecido ao longo dos anos.

Em termos de composição paisagística, o "Ibebana Star" funciona como ponto focal devido ao seu porte médio e cor intensa. Ele se integra em canteiros isolados, bordas de caminhos, conjuntamente com arbustos ornamentais ou junto a corpos d'água. A manutenção regular é suficiente para sustentar a densidade da planta e a repetição da floração em temporadas futuras, sem exigir mudanças estruturais na planta ou no ambiente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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