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Morango: plantar variedades juntas não altera sabor e aumenta colheita

Jardim

Entre os cultivadores brasileiros, persiste a crença de que plantar diferentes variedades de morango em uma mesma canteira resulta na perda das características originais das frutas, como sabor, tamanho ou forma. Especialistas em agronomia classificam essa preocupação como um mito biológico, desmentindo a ideia de que a polinização cruzada altere a identidade do cultivar.

Грядка с клубникой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грядка с клубникой

A biologia da fruta e do fruto

Para entender por que a variedade não muda, é preciso olhar para a fase de desenvolvimento do fruto. Os morangos do ciclo atual se desenvolvem a partir das flores do próprio pé-mãe. Mesmo que insetos transportem pólen de uma variedade para outra, as características genéticas da planta e da fruta atual permanecem inalteradas. Os traços varietais estão inscritos nos tecidos da planta-mãe, e não no pólen que chega.

O impacto da polinização cruzada limita-se exclusivamente às sementes, situadas na superfície da fruta. No entanto, como a maioria dos jardineiros propaga o morango de forma vegetativa, utilizando os estolhos (ou "rêmulos"), a composição dessas sementes não interfere na qualidade da colheita atual nem nas futuras. As mudas filhais retiradas dos estolhos mantêm integralmente todas as características do "pai" original.

Benefícios práticos da diversidade no canteiro

Plantar várias variedades em conjunto não é apenas seguro, mas oferece vantagens estratégicas para a produtividade do jardim. A principal delas é a extensão da estação de colheita: a combinação de variedades precoces, de maturação média e remanescentes permite obter frutos frescos de forma contínua, do início de junho até as primeiras geadas.

Há também um ganho em produtividade. A presença de diferentes variedades tende a atrair mais insetos polinizadores. A melhora na frutificação devido a uma polinização mais eficiente pode aumentar a massa total dos frutos em 15 a 20%. Além disso, a diversidade funciona como um seguro contra riscos climáticos: se uma primavera fria prejudicar as variedades precoces, as de maturação média podem compensar as perdas em um período mais favorável.

Por fim, a mistura de cultivares reduz o risco de perda em massa da plantação. Se uma variedade for vulnerável a um específico pragas ou infecção, as outras, com imunidades diferentes, podem se manter saudáveis e garantir a colheita.

Distâncias e organização física

A maior dificuldade ao cultivar variedades diferentes lado a lado não é biológica, mas física: o emaranhamento das plantas. Para evitar confusão nos estolhos e o caos no canteiro, a recomendação agronômica é seguir esquemas de plantio específicos que priorizem o controle vegetativo.

Entre plantas da mesma variedade, a distância recomendada é de 25 a 30 centímetros, garantindo área de nutrição e ventilação adequadas. Já entre plantas de variedades diferentes, a distância ideal aumenta para 30 a 35 centímetros. Essa separação extra é essencial para prevenir o emaranhamento dos estolhos, garantindo a pureza da propagação futura e facilitando a manutenção.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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