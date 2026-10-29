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Euonymus alatus: Luz de verão define o vermelho do outono em jardins brasileiros

Jardim

Euonymus alatus, conhecido como beresclento alado, apresenta uma dinâmica sazonal distinta: na primavera e no verão, sua função no canteiro é predominantemente estrutural, oferecendo um fundo verde e denso. A mudança ocorre no outono, quando a coloração das folhas se torna o principal atributo ornamental, variando de tons rosados a púrpuras intensos. Essa transformação não é aleatória; ela depende diretamente da escolha da cultivar, da exposição à luz e da saúde do sistema radicular durante os meses precedentes.

Бересклет осенний
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Бересклет осенний

Estrutura e seleção de cultivares

A decisão entre uma espécie rasteira e uma arbustiva define o espaço ocupado no longo prazo. O Euonymus fortunei, com porte rasteiro de até 60 cm, atua como cobertor do solo, preenchendo vazios e mudando de amarelo para vermelho no final do ciclo. Já as formas eretas, como o Euonymus europaeus, são voltadas para a formação de cercas-vivas densas. No entanto, o destaque para o efeito visual no outono pertence ao Euonymus alatus.

Originário do Leste da Ásia, essa espécie suporta geadas de até -35 °C. A forma selvagem, porém, tem um potencial de expansão que pode atingir 4 metros de diâmetro. Para jardins compactos, o cultivar 'Compactus' altera essa trajetória estrutural. Seu crescimento é limitado a 15 cm anualmente, mantendo uma copa esférica de 1 a 1,2 m. Essa contenção reduz a necessidade de poda corretiva e preserva a arquitetura do ramo, que exibe as típicas proeminências cortiçudas nas caules.

Condições para a coloração autoral

A intensidade da coloração no outono não é uma característica genética fixa independente do ambiente; ela é o resultado da exposição à radiação solar acumulada no verão. Em áreas de sombra, a planta mantém a vitalidade fisiológica, mas a produção de antocianinas — pigmentos responsáveis pela coloração vermelha e púrpura — é insuficiente para gerar o efeito desejado. Somente sob luz plena ou sombra leve, o potencial cromático é ativado.

A instalação da planta exige atenção à drenagem, pois o excesso de umidade é mais letal que a secura transitória. O preparo do solo envolve a criação de uma vala de 50 cm de profundidade e diâmetro. O fundo recebe uma camada de 7 a 8 cm de brita ou argila expandida para garantir o escoamento. O substrato é composto por uma mistura de terra de jardim, composto orgânico e húmus na proporção de 2:1:1,5, buscando uma reação neutra ou levemente alcalina. Durante a colocação, o colo da planta deve ficar exatamente no nível do solo, evitando o enterramento que apodrece a base do caule.

Manutenção e riscos

A raiz do euonymus é superficial, o que exige uma proteção constante contra a oscilação de temperatura e perda de umidade. A cobertura do solo com lascas de madeira ou folhas caídas no círculo da planta é a medida principal para evitar que as finas raízes primárias sequem ou sofram queimaduras de calor. O afrouxamento da terra deve ser raso, pois movimentos profundos com ferramentas rompem as raízes absorventes.

A irrigação segue o ritmo estacional. No calor, a frequência é de 2 a 3 vezes por semana, considerando a baixa tolerância da espécie à seca prolongada. Com o avanço do outono, o volume de água é reduzido pela metade, preparando a planta para a dormência. A fertilização primaveril, baseada em estrume de ave diluído, fornece a energia para o desenvolvimento vegetativo, enquanto a adição de fertilizantes minerais e ácidos húmicos no verão e outono sustenta o sistema imunológico e a saturação da cor da folha.

A poda sanitária ocorre no início da primavera, antes do fluxo de seiva. A espécie tolera bem o corte e a manutenção da forma, mas a intervenção severa deve ser evitada para não remover a massa fotossintética que alimentará a coloração futura.

Segurança e diagnóstico

Todas as partes do Euonymus alatus são tóxicas. Os frutos, com sementes laranjas que permanecem na planta até a primavera seguinte, contêm toxinas que podem causar distúrbios gastrointestinais e arritmias cardíacas em caso de ingestão. Por isso, a plantação deve ficar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Se a cor não aparecer no outono, a causa mais provável é a deficiência de luz no verão anterior, e não uma falha de fertilização. O congelamento das pontas em plantas jovens indica a necessidade de proteção com palha de pinheiro ou tecido não tecido nos primeiros dois a três anos, até que a madeira amadureça. A presença de pulgões ou traçadoras é um sinal de estresse na planta; o tratamento preventivo com inseticidas é mais eficaz do que curativo, pois uma planta debilitada pela infestação terá menor vigor para produzir a coloração característica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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