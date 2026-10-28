Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação

O jasmim-de-inverno (Jasminum nudiflorum) opera sob uma lógica temporal distinta da maioria das ornamentais. Enquanto o jardim entra em dormência profunda, este arbusto utiliza a ausência de folhagem para expor flores amarelo-ouro entre dezembro e março, transformando ramos nus em pontos de luz durante os meses mais frios.
A dinâmica da floração é regida estritamente pela temperatura. Em climas amenos, a abertura das flores é constante; porém, diante de geadas intensas, a planta suspende a atividade, retomando o ciclo de floração imediatamente após o primeiro aquecimento. Diferente do jasmim comum, a função desta espécie é puramente visual, já que suas flores praticamente não exalam fragrância.
A arquitetura da planta é composta por ramos flexíveis que definem a forma do arbusto. Para que essa estrutura se mantenha saudável, a escolha do local é determinante: a planta exige áreas ensolaradas ou de meia-sombra, assentadas em solos moderadamente úmidos e com drenagem eficiente. A natureza maleável de seus galhos permite que a planta seja conduzida por treliças, cercas ou deixada em queda livre sobre muros de contenção.
A poda do jasmim-de-inverno não é apenas estética, mas uma ação que altera a capacidade produtiva da planta para o ciclo seguinte. A intervenção deve ocorrer imediatamente após o término da floração. Ao cortar os ramos nesse momento, o jardineiro interrompe o crescimento caótico e estimula a emissão de novos brotos jovens.
Essa renovação da estrutura é o que viabiliza a formação de novas gemas florais. Sem a poda de rejuvenescimento, o arbusto perde a densidade de flores, pois a floração subsequente depende diretamente da vigorosidade dos ramos gerados após a última corte.
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