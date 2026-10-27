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Spatifillo murcha com solo úmido: teste do dedo evita apodrecimento das raízes

Jardim

Um vaso de spatifillo (a popular "fortuna feminina") que, pela manhã, parecia firme e saudável, pode ter suas folhas completamente caídas até o fim do dia. A reação instintiva de quem cultiva a planta é pegar a regadera e molhar o solo. No entanto, essa pressa é frequentemente o erro fatal que leva à morte da planta, pois folhas murchas raramente indicam apenas sede.

Спатифиллум
Photo: commons.wikimedia.org by Yercaud-elango, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спатифиллум

Sinais que enganam

O aspecto externo do spatifillo pode ser enganoso. A planta não reage apenas à falta de água, mas também ao seu excesso. Quando o substrato permanece constantemente encharcado, as raízes param de receber oxigênio, começam a apodrecer e perdem a capacidade de transportar a umidade para as folhas. O resultado é uma aparência de "murchidão" mesmo em condições de solo excessivamente úmido. Nesse cenário, a adição de mais água apenas acelera o processo de apodrecimento.

Verificação prática do substrato

Antes de qualquer rega, é essencial confirmar se a água é realmente necessária. A superfície da terra pode parecer seca, enquanto, na região das raízes, ainda há umidade excessiva. Dois métodos simples permitem avaliar a condição real do vaso:

Primeiro, o teste do dedo ou do palito. Insira o dedo na terra a uma profundidade de 2 a 3 centímetros ou utilize um palito de madeira. Se o interior estiver frio e úmido, a rega deve ser evitada. Segundo, a verificação pelo peso. Pegue o vaso e compare o seu peso com o que tinha logo após a última rega. Se, após alguns dias, o vaso ainda pesar consideravelmente, significa que há umidade suficiente dentro. Um vaso leve é um indicativo claro de que o torrão secou.

Ação diante do excesso de água

Se a verificação mostrar que a terra está molhada, as medidas de salvamento da raiz são imediatas. O primeiro passo é drenar toda a água excedente do prático ou do vaso decorativo externo. Em seguida, a planta deve ser deixada em repouso até que o substrato seque completamente. Um ponto crítico é a checagem das furos de drenagem no fundo do vaso. Se estiverem obstruídos pela terra, a umidade extra não terá como sair, levando ao apodrecimento do solo. Limpe esses furos para garantir que a água drene livremente após a rega.

Técnica de rega e fatores externos

Caso o solo esteja realmente seco e o vaso leve, o spatifillo deve ser regado. A água deve ser aplicada de forma uniforme em todo o perímetro do vaso. Aguarde até que a água apareça no prático e, obrigatoriamente, descarte o excedente após 10 a 15 minutos. Isso evita a saturação da camada inferior das raízes.

Além do regime hídrico, a perda de tonicidade nas folhas pode estar ligada a fatores externos, especialmente no período outono-inverno. O spatifillo é sensível a flutuações de temperatura. Se a planta estiver posicionada em um parapeito frio ou sob a corrente de ar de uma janela, as folhas podem caídas devido ao choque térmico. Nesses casos, a rega não resolverá o problema; o vaso precisa ser realocado para um local mais quente, mantendo-se, no entanto, o nível adequado de iluminação. O equilíbrio entre umidade e temperatura é o que preserva o turgor das folhas e assegura o crescimento saudável da planta de interior.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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