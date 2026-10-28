Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mistura de dolomita e torta de mostarda acelera decomposição de folhas no jardim

Jardim

Muitos jardins tratam a folhagem caída como resíduo a ser removido, mas essa massa vegetal representa uma reserva de matéria orgânica que, se tratada corretamente, reduz a necessidade de adubos comerciais. A eficácia desse processo não depende apenas da quantidade de folhas, mas da disponibilidade de oxigênio, umidade e dos elementos químicos específicos que aceleram a decomposição. Sem essas condições, a palhada pode permanecer inerte ou, pior, criar ambientes anaeróbicos que prejudicam o solo.

Компост
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

A prática descrita utiliza uma mistura seca para regular o ambiente de decomposição. O objetivo não é apenas nutrir, mas criar as condições físicas e químicas para que os microrganismos transformem a celulose em húmus. A proporção sugerida para a mistura é de cinco partes de farinha de dolomita, três partes de torta de mostarda, uma e meia partes de cinza de madeira e uma colher de sopa de sulfato de potássio. A farinha de dolomita atua na neutralização da acidez e na estruturação do solo, enquanto a torta de mostarda funciona como agente biológico natural. A cinza fornece cálcio e magnésio, e o sulfato de potássio contribui para a resistência futura das plantas. Para aplicar, calcula-se aproximadamente três colheres de sopa dessa mistura por metro quadrado de camada de folhas.

Construção da estrutura de decomposição

O resultado físico do processo depende da aeração. Amontoar folhas em pilhas densas impede a troca de gases, essencial para a atividade microbiana aeróbica. A técnica correta envolve a formação de camadas alternadas. Primeiro, distribui-se uma camada de folhas secas com algumas centímetros de espessura, tomando cuidado para não compactá-las. Sobre essa base, espalha-se parte da mistura seca, incorporando levemente com uma grada para garantir contato uniforme. Finaliza-se com mais uma camada de folhas, coberta por uma fina camada de terra ou composto maduro. Essa cobertura superior protege a pilha da lixiviação excessiva por chuvas fortes, mas não deve ser tão grossa a ponto de bloquear a penetração de ar e água.

É crucial evitar o contato direto da matéria orgânica em decomposição com a casca do tronco das árvores. A proximidade excessiva pode reter umidade contra o colo da planta, criando condições para o apodrecimento do xilema e a incidência de patógenos fúngicos. A aplicação deve ser feita na projeção da copa, nas áreas entre os canteiros ou na parte externa do círculo do tronco, mantendo uma distância segura do caule.

Manejo da umidade e utilização final

A velocidade da transformação biológica é diretamente proporcional à disponibilidade de água e oxigênio. Em períodos de estiagem, a pilha deve ser umedecida manualmente para ativar os processos enzimáticos. Já em épocas chuvosas, o excesso de água deve ser evitado. O acúmulo de água estagnada desloca o oxigênio do solo, forçando a decomposição a um processo anaeróbico, que é mais lento e pode gerar odores indesejáveis e substâncias ácidas. O equilíbrio é fundamental: o ambiente precisa estar úmido, não encharcado.

Ao final da estação, a massa original de folhas se transforma em um substrato fibroso e escuro. Esse material não deve ser descartado. Ele pode ser utilizado diretamente como cobertura morta em novos canteiros, ajudando a reter a umidade no solo e moderar a temperatura das raízes. Alternativamente, pode ser transferido para um composteiri onde continuará a decompor-se até atingir o estágio final de húmus. Esse método converte um trabalho de limpeza em uma etapa de preparação do solo, oferecendo uma estrutura física mais leve e uma base nutricional diversificada para o ciclo vegetativo seguinte.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Turismo
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Massa de Pizza de Ricota: Técnica de Sub-amassamento e Controle de Umidade
Receitas e Culinária
Massa de Pizza de Ricota: Técnica de Sub-amassamento e Controle de Umidade
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
últimos materiais
Mistura de dolomita e torta de mostarda acelera decomposição de folhas no jardim
Tenet Plus L4 prioriza previsibilidade mecânica e suspensão resistente em vez de tecnologia de ponta
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
IA na medicina russa gera atrito ao substituir a interação humana por dados
Spatifillo murcha com solo úmido: teste do dedo evita apodrecimento das raízes
Salpiglossis Dolly mantém estrutura e floresce em canteiros sujeitos a vento e chuva intensa
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Cálcio e gravidez: o verdadeiro impacto hormonal na saúde bucal
Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.