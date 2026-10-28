Salpiglossis Dolly mantém estrutura e floresce em canteiros sujeitos a vento e chuva intensa

Em regiões marcadas por chuvas torrenciais e ventos fortes, a integridade estrutural das canteiros ornamentais costuma ser rapidamente comprometida. O salpiglossis (Salpiglossis sinuata), especificamente a cultivar 'Dolly', apresenta uma resistência mecânica que permite às plantas manterem a postura vertical mesmo sob precipitação intensa. Originário do Chile e da Argentina, este anual deve seu nome à forma de trombeta de suas flores, que possuem pétalas com textura aveludada e veios dourados contrastantes.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сальпиглоссис

Estrutura e resistência climática

A cultivar 'Dolly' diferencia-se de outras espécies ornamentais pela formação de arbustos compactos e densos, com altura máxima de 60 centímetros. A principal característica funcional reside na robustez dos caules, que suportam o peso da água e a força do vento sem que as plantas caiam. Essa estabilidade estrutural garante um período de floriparência estendido, que se estende de junho até o início da primeira geada. A manutenção da forma é o fator que preserva a estética do conjunto, evitando o aspecto desordenado comum em espécies com caules frágeis durante eventos climáticos adversos.

Condições de cultivo e manutenção

Para que a planta expresse seu potencial visual, o local de plantio deve receber luz solar direta. Em áreas sombreadas, as plantas sofrem com o alongamento dos caules (etolamento) e a desbotamento da coloração das pétalas. A irrigação exige atenção à técnica: a água deve ser aplicada diretamente na base da raiz. O contato da água com as pétalas aveludadas danifica sua superfície e altera a aparência do conjunto floral.

A longevidade do florescimento depende do manejo contínuo dos botões. A remoção periódica das flores murchas impede que a planta direte energia para a formação de sementes, incentivando a produção de novas flores. Esse processo de poda de limpeza é essencial para manter a densidade floral e a uniformidade visual do canteiro ao longo do ciclo vegetativo.

Ciclo de produção

Segundo informações divulgadas pela NEWS. ru, o cultivo não requer técnicas agrícolas especializadas. O ciclo produtivo segue etapas definidas:

O semeio para formação de mudas ocorre em março. As sementes devem ser distribuídas na superfície do substrato, sem enterramento. A emergência das mudas ocorre entre 10 e 14 dias após o plantio. Em maio, as mudas, que devem ter passado por um processo de aclimatação prévia, são transplantadas para o solo definitivo, mantendo uma distância de 30 centímetros entre as plantas para garantir a ventilação e o desenvolvimento adequado da copa.

Durante todo o ciclo de vida no canteiro, a planta demonstra alta resistência a doenças. O regime de manutenção consiste em irrigação moderada e a aplicação de fertilizantes compostos uma vez por mês. Essa combinação de robustez natural e cuidados simples resulta em uma exibição floral que preserva a integridade estrutural e a vivacidade das cores mesmo após períodos prolongados de chuva.