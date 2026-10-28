Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Salpiglossis Dolly mantém estrutura e floresce em canteiros sujeitos a vento e chuva intensa

Jardim

Em regiões marcadas por chuvas torrenciais e ventos fortes, a integridade estrutural das canteiros ornamentais costuma ser rapidamente comprometida. O salpiglossis (Salpiglossis sinuata), especificamente a cultivar 'Dolly', apresenta uma resistência mecânica que permite às plantas manterem a postura vertical mesmo sob precipitação intensa. Originário do Chile e da Argentina, este anual deve seu nome à forma de trombeta de suas flores, que possuem pétalas com textura aveludada e veios dourados contrastantes.

Сальпиглоссис
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сальпиглоссис

Estrutura e resistência climática

A cultivar 'Dolly' diferencia-se de outras espécies ornamentais pela formação de arbustos compactos e densos, com altura máxima de 60 centímetros. A principal característica funcional reside na robustez dos caules, que suportam o peso da água e a força do vento sem que as plantas caiam. Essa estabilidade estrutural garante um período de floriparência estendido, que se estende de junho até o início da primeira geada. A manutenção da forma é o fator que preserva a estética do conjunto, evitando o aspecto desordenado comum em espécies com caules frágeis durante eventos climáticos adversos.

Condições de cultivo e manutenção

Para que a planta expresse seu potencial visual, o local de plantio deve receber luz solar direta. Em áreas sombreadas, as plantas sofrem com o alongamento dos caules (etolamento) e a desbotamento da coloração das pétalas. A irrigação exige atenção à técnica: a água deve ser aplicada diretamente na base da raiz. O contato da água com as pétalas aveludadas danifica sua superfície e altera a aparência do conjunto floral.

A longevidade do florescimento depende do manejo contínuo dos botões. A remoção periódica das flores murchas impede que a planta direte energia para a formação de sementes, incentivando a produção de novas flores. Esse processo de poda de limpeza é essencial para manter a densidade floral e a uniformidade visual do canteiro ao longo do ciclo vegetativo.

Ciclo de produção

Segundo informações divulgadas pela NEWS. ru, o cultivo não requer técnicas agrícolas especializadas. O ciclo produtivo segue etapas definidas:

O semeio para formação de mudas ocorre em março. As sementes devem ser distribuídas na superfície do substrato, sem enterramento. A emergência das mudas ocorre entre 10 e 14 dias após o plantio. Em maio, as mudas, que devem ter passado por um processo de aclimatação prévia, são transplantadas para o solo definitivo, mantendo uma distância de 30 centímetros entre as plantas para garantir a ventilação e o desenvolvimento adequado da copa.

Durante todo o ciclo de vida no canteiro, a planta demonstra alta resistência a doenças. O regime de manutenção consiste em irrigação moderada e a aplicação de fertilizantes compostos uma vez por mês. Essa combinação de robustez natural e cuidados simples resulta em uma exibição floral que preserva a integridade estrutural e a vivacidade das cores mesmo após períodos prolongados de chuva.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Receitas e Culinária
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Pesquisadores corrigem modelos climáticos e alertam para o fim antecipado do gelo marinho no Ártico
Ciência
Pesquisadores corrigem modelos climáticos e alertam para o fim antecipado do gelo marinho no Ártico
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
últimos materiais
Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
Parque Nacional Krasnoyarskie Stolby interrompe visitação pública devido à alta atividade de ursos
Manica regista a menor taxa de prevalência de HIV em todo o território de Moçambique
Animais que parecem fofos são predadores letais na fase adulta
Cinco pessoas são acusadas de manter dois portugueses em escravatura moderna durante 15 anos
Salada quente de frango e berinjela com molho de suco da carne
Rússia usa algoritmos de recuperação de refinarias sob risco para vender serviços ao Oriente Médio
Operação Contenção: mortes de 117 civis e 5 policiais continuam sob investigação um ano depois
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.