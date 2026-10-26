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Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes

Jardim

Folhas de poliestireno expandido, o material de embalagem comum de eletrodomésticos, funcionam como uma barreira térmica quando aprofundadas no solo. Essa aplicação não serve para esquentar o ar ambiente, mas para interromper a transferência de calor entre a superfície da terra e as camadas inferiores. O objetivo é isolar a zona das raízes do frio que ascende do subsolo, criando um microclima radicular protegido durante o entressafra.

Утепление грядок пенопластом
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утепление грядок пенопластом

Mecanismo térmico e benefícios observados

Como o poliestireno expandido é composto majoritariamente por ar preso em células, ele age como um isolante, impedindo que o solo resfriado na base da canteira comprometa o funcionamento das raízes. Ao bloquear essa fonte de frio subterrâneo, a estrutura altera três condições físicas diretamente observáveis: a terra sobre a camada isolante aquece-se ao sol de 7 a 10 dias antes do solo não protegido, permitindo o transplante antecipado de mudas; a chamada "almofada térmica" reduz o risco de as raízes esfriarem bruscamente durante geadas tardias; e, por não apodrecer nem absorver água, o material ajuda a regular a umidade, dificultando o desenvolvimento de fungos e apodrecimento radicular.

Etapas de instalação e contrapartidas

A construção exige a escavação de uma vala ou a preparação de uma caixa com profundidade de 40 a 50 centímetros. O fundo deve ser nivelado e compactado para receber as lâminas de isolamento, que devem ter entre 3 e 5 centímetros de espessura. As placas são cortadas e encaixadas de forma contínua no fundo da estrutura. É indispensável a perfuração de furos de drenagem a cada 10 ou 15 centímetros, utilizando um punção ou broca, para que a água de chuva ou irrigação não estagne acima da barreira. Uma camada de geotêxtil é então estendida sobre as placas para atuar como filtro, evitando que partículas de terra obstruam os furos de drenagem. Por fim, a vala é preenchida com solo fértil, composto por terra de jardim, composto e húmus, mantendo uma camada de pelo menos 30 a 35 centímetros sobre o isolante, espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes da maioria das culturas.

Quando há apenas pequenos fragmentos do material, eles podem ser adicionados diretamente às covas de plantio ou à zona de projeção da copa das árvores. Nesses casos, atuam como um material inerte de drenagem, melhorando a aeração em solos argilosos pesados e propensos ao encharcamento, oferecendo proteção adicional contra o alagamento e o congelamento das raízes.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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