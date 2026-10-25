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Cultivo de abóboras gigantes: escolha do fruto define resultado

Jardim

Para o produtor que busca frutos de grande porte, a decisão central ocorre quando a planta atinge o estágio de floração e início da frutificação. Nessa fase, a escolha entre manter múltiplas frutificações ou concentrar todo o fluxo de assimilados em um único exemplar define o resultado final. Não se trata de aplicar fertilizantes excessivos ou técnicas místicas, mas de uma gestão precisa dos recursos fisiológicos da cultura.

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Photo: commons.wikimedia.org by Fredde 99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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De acordo com o biólogo e agrônomo Mikhail Vorobyov, a genética é o pré-requisito inegociável. Sem a base genética adequada, nenhuma técnica agronômica compensa a limitação biológica. Para isso, seleciona-se a espécie Cucurbita maxima, preferindo linhas como a Atlantic Giant, que são programadas para volumes centenas de vezes maiores que as variedades comuns de 5 a 10 kg. Uma meta realista para início de experiência é alcançar pesos entre 20 e 40 kg.

Preparação do solo e condições físicas

A preparação começa na estação anterior, no outono. A cultura exige espaço físico extenso; as trepadeiras se estendem por vários metros, necessitando de um espaçamento mínimo de 1,5 a 2 metros para garantir a incidência máxima de luz nos folíolos e evitar danos mecânicos durante a manutenção. O local deve ser ensolarado e abrigado do vento, pois a sombreamento direciona o crescimento para a biomassa vegetal em detrimento do fruto.

A adubação nesse estágio requer cautela. Recomenda-se o uso de composto maduro ou estrume velho. O uso de esterco fresco é contraproducente: o excesso de nitrogênio queima as raízes e estimula um crescimento vegetativo descontrolado, prejudicando a formação das flores. A acidez do solo deve estar entre pH 6,0 e 7,0. A aplicação indiscriminada de cinzas pode elevar o pH a níveis que bloqueiam a absorção de micronutrientes essenciais.

Desenvolvimento vegetativo e manejo da frutificação

Na primeira metade da temporada, o objetivo não é o fruto, e sim a construção de uma estrutura foliar robusta. As folhas funcionam como painéis solares, sintetizando os carboidratos que alimentarão o desenvolvimento posterior. Em regiões de clima temperado, o uso de mudas em recipientes profundos é preferível ao plantio direto, devido à fragilidade do sistema radicular da abóbora. As trepadeiras devem ser distribuídas para que os nós em contato com a terra úmida emitem raízes adventícias, criando vias de nutrição adicionais.

Quando surgem as primeiras flores e frutificações, o produtor faz a seleção. A polinização manual, realizada no início da manhã, aumenta a taxa de pega. Após o inchaço inicial, não se deve necessariamente manter a primeira frutificação. O critério é a posição: a escolha deve cair sobre aquela que está localizada de forma a não compressar o próprio pedúnculo à medida que cresce. Mikhail Vorobyov explica que o objetivo é isolar um único fruto para que ele receba toda a água e os produtos da fotossíntese, que de outra forma seriam divididos entre vários concorrentes.

As frutificações excedentes são removidas gradualmente. Isso mantém uma "opção reserva" caso o fruto principal pare de crescer, mas evita a diluição dos recursos no estágio final de engorda.

Manejo no período de engorda

Uma vez selecionado o fruto-champão, o cuidado passa a ser detalhista. O peso elevado exige medidas físicas específicas para garantir a integridade da casca e a vitalidade do pedúnculo.

Uma base rígida, como uma tábua ou chapa de fibra de madeira, é posicionada sob o fruto para isolá-lo da terra úmida e impedir o apodrecimento da face inferior. O rega deve ser constante e moderada; oscilações bruscas de umidade no solo provocam fissuras na casca. O excesso de água elimina o oxigênio do solo, enquanto a transição rápida da seca para o encharcamento pode romper os tecidos internos da abóbora. Na reta final, o rega é reduzido gradualmente para endurecer a casca e preparar o fruto para o armazenamento.

Para proteger a superfície da casca contra o superaquecimento solar, que pode impedir seu estiramento elástico, pode-se utilizar sombreamento parcial. As adubações foliares ou de solo neste período devem focar no potássio, que melhora a densidade e a qualidade da polpa. Mesmo que o peso recorde não seja atingido devido a pragas ou clima, o processo de manejo intensivo resulta em um fruto de qualidade superior e oferece experiência valiosa sobre a dinâmica de recursos da planta.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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