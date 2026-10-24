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Mudança de substrato e oferta de graminhas reduzem a interação de gatos com vasos

Jardim

Uma cena comum em muitas casas brasileiras: o gato, movido pela curiosidade ou pelo instinto, transforma o vaso de planta em caixa de areia ou decide testar a resistência das folhas com os dentes. Antes de culpar o animal ou tentar receitas caseiras, é preciso olhar para a dinâmica do ambiente. O interesse do gato pela planta geralmente nasce de duas necessidades: a busca por texturas para escavar ou a carência de vegetação segura para mastigar.

Кошка рядом с цветком и рассыпанной землей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка рядом с цветком и рассыпанной землей

Barreiras físicas e a integridade do solo

Quando o problema é a terra espalhada pela sala, a solução não está em repelentes, mas em alterar a superfície do substrato para que ela deixe de ser atrativa ao toque do animal. Uma técnica prática é a utilização de malhas de nylon, como meias calças antigas, esticadas sobre a terra ao redor do caule. O material deve ser fixado nas bordas do vaso, garantindo que a água da rega ainda penetre no solo, mas impedindo que as garras do gato alcancem a terra.

Outra alternativa é a cobertura com pedras decorativas ou seixos. A camada de pedras lisas cria um peso que estabiliza a superfície e desestimula a escavação. No entanto, há dois pontos críticos: as pedras devem ter tamanho suficiente para que o animal não consiga engoli-las e a camada não pode ser tão densa a ponto de bloquear a oxigenação das raízes, o que comprometeria a saúde da planta.

Zonamento e segurança botânica

Nem toda planta reage da mesma forma ao contato com pets, e algumas espécies podem ser tóxicas. Quando a planta é frágil ou perigosa para o animal, a mudança não deve ser no vaso, mas na localização. A reorganização do espaço envolve o uso de suportes que alteram a acessibilidade:

  • Prateleiras altas e estáveis;
  • Cachepôs suspensos;
  • Suportes com base pesada que evitem a queda do recipiente ao ser empurrado.

A alternativa biológica

Muitas vezes, o ataque às folhas é um sinal de que o animal sente falta de fibras verdes em sua dieta. Em vez de apenas proibir o acesso às plantas ornamentais, a estratégia mais eficaz é oferecer uma alternativa viável. Plantar graminhas específicas para pets (como a aveia ou milho germinado) cria um "território permitido". Quando o animal possui seu próprio espaço de vegetação, a tendência é que o interesse pelas plantas decorativas diminua, movendo o foco do instinto de mastigar para um local seguro e apropriado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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