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Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira

Jardim

Na condução da videira, a atenção aos brotos laterais é determinante para a qualidade final da uva. A remoção cuidadosa desses ramos, conhecidos como brotões ou gemas axilares, não visa apenas a limpeza visual da planta, mas a reorientação do fluxo de seiva. Ao limitar o crescimento vegetal em excesso, o cultivo direciona a energia acumulada para o engrossamento e a adoçamento dos cachos, evitando a dispersão de recursos em estruturas que não frutificam.

Виноград
Photo: commons.wikimedia.org by Hot Ash, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Competição por recursos e microclima

Os brotões nascem nas axilas das folhas principais e, à primeira vista, parecem inofensivos. Na prática, eles funcionam como concorrentes diretos pela mesma fonte de energia que sustentaria o desenvolvimento dos frutos. O crescimento ativo dessas ramificações laterais consome carboidratos e minerais que, de outra forma, contribuiriam para o volume das uvas. Além do custo metabólico, a densidade excessiva da folhagem cria um ambiente favorável a problemas fitossanitários. A sombra interna reduz a incidência de luz sobre os cachos e estagna a circulação de ar, elevando a umidade relativa. Esse microclima úmido é o principal gatilho para a proliferação de fungos, que se desenvolvem com facilidade nas estruturas sombreadas e pouco ventiladas.

Técnica de poda e proteção das gemas

A abordagem correta para esse controle não é a poda drástica na base do galho. A folha é o órgão essencial para a fotossíntese, processo que produz os açúcares necessários para a maturação da fruta. A remoção total da massa verde priva a planta da sua capacidade produtiva. A técnica indicada é a pinçamento suave. Ao eliminar o brotão, deve-se deixar um toco curto, de aproximadamente 0,5 a 1 cm. Esse pequeno resíduo seca naturalmente e cai, interrompendo o crescimento do ramo sem causar trauma mecânico à gema de origem. Essa distinção é crucial: a gema preservada é a que dará origem ao ramo frutífero na temporada seguinte. Uma poda agressiva pode eliminá-la, comprometendo a estrutura reprodutiva futura da videira.

Sincronização com o ciclo fenológico

O momento da intervenção define sua eficácia. Entre meados de julho e o início de agosto, a videira exibe um sinal físico claro de estagnação do crescimento vegetativo: os ápices dos ramos deixam de enrolar e se esticam. Esse é o período ideal para realizar o pinçamento, garantindo que a energia seja redirecionada para os cachos em formação. No final de agosto, porém, a planta inicia a preparação para o ciclo de repouso. Neste estágio, qualquer intervenção é pouco produtiva e pode ser prejudicial, pois a planta ainda necessita do máximo de folhagem para completar a fotossíntese residual e armazenar reservas para o inverno. Atrasar essa manutenção significa perder a janela de oportunidade e arriscar a sanidade da planta.

Concentração de açúcares e manejo hídrico

O sabor final da uva depende também do manejo da água na fase de maturação. A partir de meados de agosto, a irrigação deve ser restrita, mantendo o solo com umidade moderada, mas não saturada. Essa restrição hídrica impõe um estresse fisiológico controlado à videira. Em resposta à escassez de água, a planta passa a concentrar os açúcares nos frutos, evitando a diluição do suco. O resultado é uma uva mais densa e doce. A combinação do pinçamento bem executado com a regulação do consumo de água permite obter alta qualidade de fruta sem a necessidade de podas radicais, otimizando o esforço do cultivador e a resposta da planta.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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