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Bases de garrafa em telas: privacidade mantida e luz solar preservada no outono

Jardim

Na estação do ano em que a vegetação perde as folhas, a privacidade em terrenos delimitados por telas metálicas, como o tipo "ra-bi-ca", torna-se uma questão física concreta: a transparência da estrutura expõe o espaço interno a observações externas, enquanto uma vedação sólida bloquearia a incidência de luz necessária para o desenvolvimento das plantas de sol. A solução descrita não é um equipamento agrícola, mas uma intervenção de superfície que altera a permeabilidade visual da barreira sem comprometer a transmissibilidade da radiação solar.

Декор забора
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Декор забора

O material utilizado para essa modificação são as bases de garrafas plásticas de 1,5 litro. A escolha não é estética, mas funcional: a geometria das cinco câmaras inferiores cria um relevo rígido que, quando encaixado em pares, forma uma estrutura oca e resistente. Ao contrário de coberturas contínuas, esses elementos permitem a passagem do vento e da luz, resolvendo a limitação do sombreamento imposta por muros ou cercas vivas fechadas.

Montagem e densidade

A eficácia do bloqueio visual depende da densidade da malha. Para obter uma cobertura contínua, são necessários entre 100 e 150 destas bases para cada metro quadrado de tela. O processo de fabricação do elemento unitário envolve a higienização, a secagem e o corte da base com uma altura de 3 a 4 centímetros. A montagem é feita em sistema de sanduíche: duas bases idênticas são posicionadas de lados opostos da tela, pressionando o metal entre elas. Os orifícios, furados próximos às bordas, são unidos por grampos plásticos passando pelos elos da tela.

Uma exigência técnica crítica é a calibração do aperto. O plástico rígido está sujeito a fissuração sob tensão excessiva; portanto, os grampos devem ser apertados apenas o suficiente para garantir o atrito necessário, sem deformar a estrutura. Adicionalmente, é necessário preservar ou criar microaberturas na parte inferior de cada elemento. Essas aberturas funcionam como drenos, evitando o acúmulo de água da chuva e detritos dentro do compartimento oco, o que impede a degradação por umidade persistente.

Uniformidade e manutenção

A qualidade final da instalação depende diretamente da homogeneidade do material. Garrafas de fabricantes diferentes apresentam variações sutis na largura e na profundidade do relevo. O emparelhamento de peças não idênticas resulta em um ajuste desalinhado, comprometendo a planicidade da superfície e a solidez do encaixe. A seleção prévia de pares geometricamente coincidentes é a condição para uma superfície plana e uma fixação que resista às variações de temperatura e ao vento.

Antes da aplicação do decorativo, a integridade estrutural da tela deve ser verificada. Pontos de corrosão ou folgas nos postes devem ser tratados, pois o peso dos elementos plásticos adiciona carga à estrutura existente. A instalação segue um padrão lógico, iniciando pelos cantos inferiores e progredindo para os superiores, garantindo a estabilidade progressiva do conjunto. Este método transforma a tela em uma barreira semitransparente que protege a privacidade do usuário sem criar as condições de microclima sombreado que inibiriam o crescimento da vegetação nas proximidades, equilibrando a função de delimitação e a necessidade biológica de luz.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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