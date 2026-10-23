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Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção

Jardim

A transição de jardins ornamentais rigorosos para modelos de baixa manutenção reflete uma mudança na percepção do espaço: a beleza não é mais vista como um estado estático alcançado por podas constantes, mas como um processo de crescimento adaptado ao ambiente. A substituição de gramados monocromáticos e cercas vivas geométricas por composições naturais reduz a dependência de insumos químicos e a frequência de intervenções manuais.

Растения-коврики вместо газона: красивое покрытие
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растения-коврики вместо газона: красивое покрытие

A dinâmica do gramado natural e a gestão do solo

O conceito de gramado de prado substitui a exigência do tapete esmeralda por misturas de flores campestres, trevo branco, tomilho e festuca. Diferente do gramado clássico, essa composição altera a relação com a água e o solo: a diversidade de raízes e a presença de espécies rasteiras aumentam a resiliência à seca e diminuem a necessidade de irrigação frequente e cortes semanais.

A organização do espaço é complementada pelo uso de brita ou cascalho fino em áreas de transição entre caminhos e canteiros. Essa camada mineral cumpre a função técnica de drenagem, evitando o acúmulo de água após chuvas e suprimindo a emergência de ervas espontâneas sem a necessidade de capina constante.

Estrutura vegetativa e competição

A seleção de plantas para canteiros sustentáveis prioriza a compatibilidade climática e a autonomia de crescimento. Gramíneas ornamentais, como a festuca e o stipa, combinadas com sálvia, lavanda, sedum e echinácea, criam uma massa vegetal que se sustenta ao longo das estações. Essas espécies perenes eliminam a necessidade de substituições anuais, comuns em cultivos de anuais, e mantêm a estrutura visual mesmo durante o inverno.

A manutenção da umidade no solo é otimizada através da aplicação de materiais naturais em círculos ao redor dos troncos e ao longo de bordas, preservando o equilíbrio hídrico sem a intervenção artificial constante.

Volumes orgânicos e a substituição de barreiras rígidas

A substituição de cercas vivas de tuia por plantios livres de arbustos nativos altera a volumetria do jardim. Enquanto as tuías exigem podas geométricas e proteção contra a radiação solar primaveril para evitar o amarelecimento das acículas, arbustos como spiraea, cornus, physocarpus e cotoneaster adaptam-se melhor ao clima local.

Essa mudança de critério substitui a rigidez geométrica por uma proteção natural contra ventos e a criação de privacidade através de camadas vegetais. A transição entre as zonas do jardim é delimitada por elementos orgânicos, como seções de galhos e troncos, que servem como bordas ecológicas, definindo a função de cada espaço sem a imposição de estruturas artificiais.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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