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Sal como herbicida: prática destrói seletividade e exige recuperação longa

Jardim

A utilização do cloreto de sódio no ambiente do jardim, especialmente durante a transição para o inverno, frequentemente ignora a dinâmica do solo como um sistema vivo. A crença de que a salinização é uma solução rápida para problemas imediatos — como o gelo em caminhos ou a proliferação de ervas daninhas — ignora o mecanismo de toxicidade osmótica que afeta diretamente a zona radicular das plantas.

Соль на деревянном столе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Соль на деревянном столе

O impacto do sódio na estrutura do solo e nas raízes

Quando o sal é aplicado para derreter o gelo em calçadas ou degraus, a água resultante transporta íons de sódio e cloretos para o perfil do solo. O acúmulo desses elementos altera a estrutura física da terra e interfere na capacidade das raízes de absorver água. O sódio, ao substituir outros cátions essenciais, pode levar à compactação do solo, reduzindo a aeração e limitando o crescimento radicular.

Para evitar a degradação química das áreas cultiváveis, a aplicação de sal deve ser restrita a locais isolados, longe de canteiros e flores. Em áreas adjacentes a plantas, o uso de areia seca é a alternativa tecnicamente viável, pois promove a tração necessária sem alterar a composição química do substrato.

O risco do sal como herbicida

A prática de aplicar sal sobre ervas daninhas ou formigueiros é baseada em um efeito imediato de dessecação, mas as consequências são prolongadas. O sal não possui seletividade; ele ataca qualquer tecido vegetal e persiste no solo, tornando-o hostil para qualquer nova plantação. A recuperação da fertilidade de uma área salinizada pode levar anos, exigindo intervenções complexas para a lixiviação dos cloretos.

Precisão na conservação de alimentos

Fora do solo, a função do sal concentra-se na preservação do estoque. A eficácia da conservação depende da concentração exata para inibir bactérias indesejadas sem comprometer a integridade do alimento. Para o repolho fermentado, a proporção recomendada é de aproximadamente 20g de sal por quilo de vegetal. Em conservas de pepinos e tomates, a adesão rigorosa às concentrações da receita é fundamental. O uso de balanças de precisão é preferível ao uso de colheres, eliminando a margem de erro na dosagem.

Uso abrasivo em utensílios

A natureza granulada do sal permite sua aplicação como agente de limpeza mecânica em superfícies específicas. Em frigideiras de ferro fundido, os cristais removem resíduos aderidos, desde que a peça seja lavada, seca e lubrificada com óleo logo após o processo para evitar a oxidação. No caso de potes de vidro, o sal auxilia na remoção de odores antes da esterilização.

Devido ao seu caráter abrasivo, o sal é contraindicado para superfícies com revestimentos antiaderentes, esmaltados ou pintados, pois causa riscos e danos permanentes ao material.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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