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Mistura de cinzas, dolomita e farinha de ossos: proporção técnica para repor minerais no solo

Jardim

A produtividade de um jardim não depende de fórmulas mágicas, mas da relação concreta entre a estrutura do solo e a capacidade de absorção das raízes. Com o tempo, a extração contínua de micronutrientes pelas plantas gera um esgotamento natural da terra. Embora o uso de esterco fresco seja uma prática comum, essa abordagem apresenta riscos verificáveis: a introdução de sementes de ervas daninhas e a possibilidade de acidificação excessiva do substrato, que podem comprometer a saúde do sistema radicular.

Компостирование отходов в саду
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компостирование отходов в саду

A composição mineral e a dinâmica de nutrientes

Para restaurar a vitalidade do solo sem causar choques químicos ou queimas nas raízes, a alternativa reside em misturas organominerais secas. Diferente de fertilizantes agressivos, esses compostos liberam nutrientes de forma gradual, respeitando o tempo de absorção da planta. A eficácia dessa abordagem baseia-se na combinação de três elementos específicos:

  • Cinzas de madeira peneiradas: fornecem potássio, silício e micronutrientes essenciais.
  • Farinha dolomítica (moagem fina): atua no equilíbrio do nível de acidez (pH) e supre a necessidade de magnésio.
  • Farinha de ossos ou farinha de carne e ossos: fonte de fósforo e nitrogênio com liberação lenta.

A proporção técnica recomendada para a montagem desse sistema de nutrição é de 2 partes de cinzas para 1 parte de farinha dolomítica e 1 parte de farinha de ossos.

Intervenção no solo e temporalidade

A intervenção no solo faz sentido quando há a necessidade de redistribuir minerais na zona onde as raízes efetivamente operam. O período ideal para essa aplicação é o outono, permitindo que os componentes reajam com a umidade do solo e se distribuam uniformemente durante a dormência invernal.

O procedimento operacional consiste na distribuição de aproximadamente uma caneca padrão da mistura por metro quadrado, seguida de escavação ou revolvimento profundo. Essa ação mecânica garante que os nutrientes não fiquem retidos na superfície, mas alcancem a zona de desenvolvimento radicular.

Aceleração da decomposição via micro-organismos

Em casos onde o solo apresenta degradação acentuada e exige recuperação rápida, a técnica de "Bokashi Crust" pode ser aplicada para catalisar a formação de húmus. O processo altera a natureza seca da mistura através de uma ativação biológica:

O pó é levemente humedecido com uma solução de melaço ou geleia diluída, acrescida de EM (micro-organismos eficazes). Após três dias de maturação em saco hermeticamente fechado, essa "isca" biológica é incorporada à terra. O mecanismo aqui é a introdução imediata de bactérias que processam os resíduos orgânicos, resultando em um solo mais aerado e rico em nutrientes para o início do ciclo de crescimento na primavera.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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