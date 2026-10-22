Como a cobertura de agulhas protege morangueiras: a verdade que muitos ignoram

Na fase final de desenvolvimento das morangueiras, quando os frutos começam a engrossar e a colorir, o contato direto com o solo úmido torna-se o principal vetor para o apodrecimento cinzento. A decisão prática nesse momento não é apenas proteger a fruta, mas criar uma barreira física que altere as condições locais da cultura. A utilização de agulhas de pinheiro secas sob os arbustos resolve duas questões simultâneas: mantém a baga elevada, longe da umidade estagnada, e impõe uma superfície áspera que inibe a movimentação de lesmas, cujos tecidos moles sofrem atrito significativo contra as pontas afiadas da horta.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сосновые иголки

Condição prévia para a aplicação

A viabilidade dessa técnica depende de um processo de preparação rigoroso. O uso de horta verde é contraindicado, pois a alta concentração de resinas e óleos essenciais, presentes nas agulhas recém-caídas, atua como um inibidor do crescimento das plantas cultivadas. Para que a horta funcione como um melhorador de solo e não como um agente fitotóxico, ela deve ser exposta ao sol por um período mínimo de duas semanas. Esse tempo de secagem permite a dissipação dos compostos voláteis que seriam prejudiciais à fisiologia da morangueira e de outras culturas, como tomateiros e cenouras, que respondem positivamente à aeração garantida pela estrutura porosa da horta seca, evitando o empacamento típico da palha ou do palha seca.

Preparação de biopesticida e compostagem

Além da função mecânica na proteção do fruto, a horta seca serve como matéria-prima para o controle de pragas e a estruturação de compostos. Para o preparo de uma infusão eficaz contra pulgões e a mosca das cruzíferas, enche-se um balde até um terço com a horta e adiciona-se água fervente. A mistura deve permanecer em repouso por 24 horas antes de ser coada. A aplicação exige diluição deste concentrato em proporção de 1 para 1 com água limpa, acrescida de uma pequena quantidade de sabão líquido para aumentar a adesão às folhas. Na composteira, as agulhas secas atuam como um agente de afrouxamento, criando bolsos de ar essenciais para a atividade bacteriana; para acelerar o decompósito, é recomendável camadas-las com gramíneas recém-cortadas, equilibrando a relação carbono-nitrogênio do composto.

Riscos associados à colheita florestal

A adoção dessa prática requer atenção aos detalhes de origem do material. Como a horta é coletada em ambientes naturais, ela frequentemente carrega sementes de ervas daninhas florestais. Essas sementes podem manter a viabilidade germinativa por até cinco anos. Consequentemente, o jardineiro deve estar preparado para a necessidade de capina prolongada, uma vez que a introdução desse material pode resultar no estabelecimento de espécies indesejadas entre as mudas, exigindo vigilância constante mesmo após a instalação da cobertura morta.