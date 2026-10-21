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Leite diluído no solo e nas folhas de macieiras como adjunto à fertilização na primavera

Jardim

Para fortalecer a estrutura celular e o crescimento radicular de fruteiras perenes, especialmente macieiras, a introdução de cálcio em formas orgânicas apresenta uma vantagem funcional sobre muitos suplementos minerais convencionais. A aplicação de leite diluído atua como um veículo que facilita a penetração deste elemento nas tecidos vegetais, compensando deficiências que, na ausência de correção, resultam em frutos de menor tamanho, perda de turgor foliar e redução da resistência geral da planta a estresses externos. Esta intervenção é verificável pela solidez das paredes celulares e pela capacidade do sistema radicular de se expandir em solo estruturado.

Полив яблони молоком в саду
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив яблони молоком в саду

Além da nutrição direta, a presença de lactose e proteínas no leite modifica a dinâmica biológica do círculo de projeção da copa. Esses componentes estimulam a microflora benéfica do solo, o que, por sua vez, melhora a estrutura física da terra e otimiza a absorção de outros nutrientes pelas raízes. Essa relação entre a adição orgânica e a saúde edáfica cria um ambiente mais estável para o desenvolvimento contínuo da árvore, distinguindo-se de uma simples aplicação de fertilizante químico, que não necessariamente altera a biologia do solo da mesma forma.

Na superfície das folhas, o uso do leite como spray cria uma barreira física e química que interfere no desenvolvimento de algumas infecções fúngicas. Essa proteção externa, combinada com a resistência interna gerada pela nutrição cálcica, contribui para que os frutos apresentem maior durabilidade, menos rachaduras e melhor conservação pós-colheita. A raiz, fortalecida, também demonstra maior tolerância a períodos de escassez hídrica, mantendo a função fisiológica da planta mesmo em condições menos favoráveis.

A execução prática dessas técnicas deve ser integrada à fase de despertar vegetativo da primavera, momento em que a árvore mobiliza recursos para o crescimento ativo. O leite não substitui a fertilização principal, mas serve como um adjunto que potencializa o estado geral da planta. Para a irrigação do solo, a proporção estabelecida é de uma parte de leite para cinco partes de água, aplicada diretamente no círculo do tronco, visando a raiz e a microbiota. Para a pulverização foliar, utiliza-se o mesmo tipo de solução diluída, focando no fornecimento de cálcio para os tecidos e na prevenção fúngica. A regularidade dessa prática, alinhada às fases críticas de crescimento, sustenta a estabilidade da produção ao longo das estações.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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