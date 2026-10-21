Peônia Bartzella: híbrido de Itoh com flores amarelo-limão exige sol e drenagem

A introdução da peônia 'Bartzella' em um jardim altera a dinâmica visual do espaço através de sua coloração amarelo-limão, tom raro entre as peônias. Esta cultivar pertence ao grupo dos híbridos de Itoh, resultantes do cruzamento entre peônias herbáceas e arbustivas, o que define sua estrutura física e a forma como a planta se comporta ao longo dos anos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пион бледно-желтого цвета

Estrutura e morfologia do híbrido

A genética de Itoh confere à 'Bartzella' a robustez dos arbustos com a capacidade de renovação das herbáceas. O resultado é a produção de flores grandes, densamente dobradas, com tons dourados no centro. A função estética é acompanhada por um aroma leve, e a floração ocorre entre o início e o meio do verão, período condicionado pelas variáveis climáticas de cada região.

Condições para o desenvolvimento e vigor

A capacidade da planta de sustentar buтоnos volumosos depende diretamente da incidência solar; a ausência de luz reduz a força do arbusto e inibe a floração. No solo, a estrutura radicular exige drenagem eficiente, pois o acúmulo de água provoca a deterioração das raízes. O equilíbrio hídrico deve ser mantido especialmente em períodos de seca, evitando tanto o ressecamento total quanto a saturação do solo.

A disposição da planta no canteiro deve prever a expansão futura do caule e da folhagem. O espaçamento adequado não serve apenas para a acomodação do volume da planta, mas para garantir a circulação de ar entre os ramos, fator que previne patologias e assegura a longevidade do exemplar no paisagismo.