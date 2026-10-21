Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Peônia Bartzella: híbrido de Itoh com flores amarelo-limão exige sol e drenagem

Jardim

A introdução da peônia 'Bartzella' em um jardim altera a dinâmica visual do espaço através de sua coloração amarelo-limão, tom raro entre as peônias. Esta cultivar pertence ao grupo dos híbridos de Itoh, resultantes do cruzamento entre peônias herbáceas e arbustivas, o que define sua estrutura física e a forma como a planta se comporta ao longo dos anos.

Пион бледно-желтого цвета
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пион бледно-желтого цвета

Estrutura e morfologia do híbrido

A genética de Itoh confere à 'Bartzella' a robustez dos arbustos com a capacidade de renovação das herbáceas. O resultado é a produção de flores grandes, densamente dobradas, com tons dourados no centro. A função estética é acompanhada por um aroma leve, e a floração ocorre entre o início e o meio do verão, período condicionado pelas variáveis climáticas de cada região.

Condições para o desenvolvimento e vigor

A capacidade da planta de sustentar buтоnos volumosos depende diretamente da incidência solar; a ausência de luz reduz a força do arbusto e inibe a floração. No solo, a estrutura radicular exige drenagem eficiente, pois o acúmulo de água provoca a deterioração das raízes. O equilíbrio hídrico deve ser mantido especialmente em períodos de seca, evitando tanto o ressecamento total quanto a saturação do solo.

A disposição da planta no canteiro deve prever a expansão futura do caule e da folhagem. O espaçamento adequado não serve apenas para a acomodação do volume da planta, mas para garantir a circulação de ar entre os ramos, fator que previne patologias e assegura a longevidade do exemplar no paisagismo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Carros
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Curiosidades
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Mais populares
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade

A navegação insere pontos de carga automaticamente e prepara a bateria, uma função que depende de internet e não existe na versão base.

Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico Ksenia Semenova O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria Polina Petrova Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
últimos materiais
Peônia Bartzella: híbrido de Itoh com flores amarelo-limão exige sol e drenagem
Forma achatada dos espinhos de rosa otimiza corte e aderência ao deslizar
Preto na unha ganha nova vida: como o detalhe faz toda a diferença no visual
Jaquetas de pelagem sintética: revelando volumes que desafiam a estética tradicional
O que a Mercedes-Benz esconde sobre os motores V8: clientes reagem com fervor
Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos
País identifica cinco projectos de valorização mineral
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico
Comportamento incomum: a surpreendente lógica do isolamento dos pássaros-chifre
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.