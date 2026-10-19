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Dicas essenciais para armazenar maçãs com alta durabilidade até a primavera

Jardim

A preservação de maçãs de inverno não depende apenas da variedade escolhida, mas da compreensão de que o fruto, após o desprendimento do galho, mantém atividades biológicas ativas: a respiração, a evaporação de água e a liberação de etileno. A deterioração precoce, manifestada por murchamento ou podridão no meio do inverno, costuma ser a consequência direta de falhas na transição entre a árvore e o armazenamento.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A maturação de colheita e a estrutura do fruto

A colheita precoce ou tardia altera a viabilidade do fruto no armazenamento. Para variedades de inverno, como a Antonovka, o ponto crítico é a maturação de colheita, identificada quando o fruto se solta facilmente do ramo e as sementes assumem uma tonalidade castanho-escura. A análise da composição interna, via teste do iodo, revela a prontidão para o armazenamento: um corte com centro claro e bordas escuras indica o estado ideal; um corte totalmente azul revela acidez excessiva e falta de substâncias necessárias; já um corte inteiramente claro sinaliza a supermaturação, resultando em polpa farelenta e curta durabilidade.

O impacto do choque térmico e a fase de quarentena

A transferência imediata de frutos colhidos sob sol e calor para ambientes refrigerados gera condensação na casca. Essa camada de umidade é o substrato necessário para a proliferação de fungos e bolores. A mitigação desse risco ocorre através de um período de adaptação: os frutos devem permanecer de 5 a 7 dias em ambiente sombreado, ventilado e com temperatura entre +10 °C e +15 °C. Esse intervalo permite que danos ocultos e doenças se manifestem, possibilitando a triagem final antes do resfriamento definitivo.

Dinâmica do microclima e interferências químicas

A manutenção da suculência até a primavera exige a estabilização da temperatura entre 0 °C e +2 °C, com umidade relativa entre 85% e 90%. A disposição física dos frutos influencia a conservação: camadas de 2 a 3 frutos, intercaladas com serragem de madeiras folhosas ou papel kraft, evitam o contato direto e a compressão. O uso de palha é contraindicado por favorecer mofos e atrair roedores.

A convivência com outros vegetais é regida pela emissão de etileno. O armazenamento adjacente a batatas e cenouras resulta em consequências verificáveis: a aceleração da germinação das batatas e o surgimento de amargor nas cenouras. Para quem não dispõe de adegas ou porões, a utilização de sacos de polietileno perfurados é a alternativa técnica para permitir a troca gasosa sem acelerar a desidratação do fruto.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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